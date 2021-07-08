東京オリンピック　1都3県の会場は無観客開催へ

東京2020オリンピック
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東京オリンピックは東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県の会場を無観客開催とする方針が固まった。共同通信が報じている。
この後、IOC、IPC、大会組織委員会、東京都、日本政府による5者協議で正式に決定する。
日本政府は8日、東京都に7月12日から8月22日まで新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急事態宣言を発出することを決定した。
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