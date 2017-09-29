イスラム国の戦闘員をモチーフにした偽のレゴ、シンガポールで押収【写真】

スプートニク日本
この偽物は、６歳から１２歳の子ども用とされており、レゴの人形が武器を持った戦闘員に扮している。
Vile Lego rip-off featuring toy jihadis toting ISIS flags pulled from shops amid outcry — The Sun https://t.co/LWY5NTosiN pic.twitter.com/gJeIV1C2KT— Bricks Are Awesome (@bricksrawesome) 29 сентября 2017 г.
レゴ社の代表、シャルロッタ・シモンセン氏は、これらの偽物は、レゴグループとは全くの無関係であると強調している。
ISIS-themed counterfeit Lego sets being sold in Singapore https://t.co/uSVRer8LNM pic.twitter.com/CcxA60hp1T— The Straits Times (@STcom) 27 сентября 2017 г.
Bazdmeg.— 🥞 (@pancakespeedy) 28 сентября 2017 г.
ISIS-themed fake Lego sets pulled from store, online https://t.co/HbvWXE8QwH
先の報道によると、一連のアジア諸国で、過激派組織「ダーイシュ」(イスラム国、IS)戦闘員の人形が含まれた、同組織がテーマの偽レゴ部品セットが販売中。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)