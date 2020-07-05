トルコが国産初の巡航ミサイル発射実験に成功

Yerli gemisavar güzemiz Atmaca 220 km mesafedeki hedefini başarıyla vurdu.



Atmaca DzKK'nın Harpoon bağımlılığını bitirecek. Ayrıca kıyı güvenliğimiz için kara konuşlu olarak da kullanılacak. pic.twitter.com/AFJ8HUFb8f