トルコが国産初の巡航ミサイル発射実験に成功

メーカー側の発表によると、アトマジャミサイルは200キロ以上飛行して目標物を首尾よく撃破したという。このミサイルは米マクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイル「ハープーン」の代替機として2020年末までに配備される見通し。
Yerli gemisavar güzemiz Atmaca 220 km mesafedeki hedefini başarıyla vurdu.— Yusuf Akbaba (@ssysfakb) July 4, 2020
Atmaca DzKK'nın Harpoon bağımlılığını bitirecek. Ayrıca kıyı güvenliğimiz için kara konuşlu olarak da kullanılacak. pic.twitter.com/AFJ8HUFb8f
地対地アトマジャミサイルを開発したロケトサン社は首都アンカラを拠点とする、国内で有数の兵器メーカーとして知られている。
Ve yeni bir hamle daha Huzurlarınızda 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak etkisiz hale getiren seyir füzemiz #ATMACA— MRLGL (@MeralgReis57) July 4, 2020
Türk mühendislerimizin emeğine sağlık pic.twitter.com/eA1HprOQyh
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