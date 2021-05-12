コロンビアの増税反対抗議活動、行方不明者が168人に拡大【動画】

コロンビアでは4月28日以来、増税反対の抗議活動が続いている。抗議活動の開始から、42人の死亡（うち1人は警官）が確認されている。
#BREAKING: Protests And Unrest Erupt In #Columbia As Government Announces Plans To Raise Taxes. At Least 20 People Have Died And Scores Have Been Injured. More Than 80 People Have Been Declared Missing. #BreakingNews pic.twitter.com/ynpzarmsB3— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) May 6, 2021
警察の発表によると、これまで抗議活動の参加者との衝突により、859人の警官が負傷（うち53人は女性）したという。警察はこれまで647人を拘束したほか、押収した銃器は378丁、爆発物は72点に達した。
Wtf is going on, in Columbia? #Columbia protests— J- 🌎✨ (@MajorFactor2) May 5, 2021
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抗議団体の指導者らは10日にドゥケ大統領と会談したものの、交渉は決裂したため、団体側は12日にも抗議活動を呼び掛けている。
国連はコロンビア政府に対し、平和な集会と抗議活動を行う権利の保護に加え、治安維持部隊に人権保護の原則を徹底させるよう求めている。また、人権侵害に責任のある人物を追及して処罰するよう要請している。
加えて、食料や人道支援物資を都市に供給させる上での自由なアクセスを保証するよう求めている。
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