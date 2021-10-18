モバイルフォトグラフィーコンテスト「Mobiography Awards」受賞者・選外佳作
20:45 18.10.2021 (Updated: 18:41 19.10.2021)
スマートフォンなどのモバイル端末に搭載されているカメラで撮影した作品「モバイルフォトグラフィ」を競うコンテスト「Mobiography Awards」が開催され、最優秀作品と選外佳作が発表された。
最優秀作品「モビオグラフィー・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー」に選出されたのは写真家ローレンス・ブシャール氏の『Vacant Vacation』。高い技術力を持ち、構図と光の使い方で他作品を圧倒していると高い評価を得た。
その他、選外佳作に選ばれた作品もスプートニクで一挙ご紹介する。
© 写真 : Laurence Bouchard / Mobiography Awardsフォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『Vacant Vacation』 Laurence Bouchard氏
フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『Vacant Vacation』 Laurence Bouchard氏
「風景・自然」部門選外佳作『A dead tree』 Harnaka Harto氏
フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞したLaurence Bouchard氏の作品
「風景・自然」部門選外佳作『Beach Friends』 Ron Boger氏
「風景・自然」部門選外佳作『At sunrise』 Dominika Koszowska氏
「風景・自然」部門選外佳作『Pondering The Positive』 Christian Horgan氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Audrey Hepburns Twin』 Aeriel Orndorff氏
「デジタルアート」部門最優秀賞受賞作品『Puzzle』 M. Cecilia São Thiago氏
「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Brood』 Kimberley Wallis氏
© 写真 : Dominik Schulze / Mobiography Awards「人物・ポートレート」部門最優秀賞受賞作品『All I Want is You』 Dominik Schulze氏
「人物・ポートレート」部門最優秀賞受賞作品『All I Want is You』 Dominik Schulze氏
© 写真 : Robert H. King / Mobiography Awards「デジタルアート」部門選外佳作『The Light Is Leaving Us All』 Robert H. King氏
「デジタルアート」部門選外佳作『The Light Is Leaving Us All』 Robert H. King氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Her Resting Place』 Robin Robertis氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Myanmar Fisherman』 Penni James氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Sagegaze』 Quim Fabregas Elias氏
「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Young Love in Havana』 Penni James氏