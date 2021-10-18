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モバイルフォトグラフィーコンテスト「Mobiography Awards」受賞者・選外佳作

モバイルフォトグラフィーコンテスト「Mobiography Awards」受賞者・選外佳作

スマートフォンなどのモバイル端末に搭載されているカメラで撮影した作品「モバイルフォトグラフィ」を競うコンテスト「Mobiography Awards」が開催され、最優秀作品と選外佳作が発表された。 2021年10月18日, Sputnik 日本

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最優秀作品「モビオグラフィー・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー」に選出されたのは写真家ローレンス・ブシャール氏の『Vacant Vacation』。高い技術力を持ち、構図と光の使い方で他作品を圧倒していると高い評価を得た。その他、選外佳作に選ばれた作品もスプートニクで一挙ご紹介する。

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