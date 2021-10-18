登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211018/8774365.html
モバイルフォトグラフィーコンテスト「Mobiography Awards」受賞者・選外佳作
モバイルフォトグラフィーコンテスト「Mobiography Awards」受賞者・選外佳作
スマートフォンなどのモバイル端末に搭載されているカメラで撮影した作品「モバイルフォトグラフィ」を競うコンテスト「Mobiography Awards」が開催され、最優秀作品と選外佳作が発表された。 2021年10月18日, Sputnik 日本
2021-10-18T20:45+0900
2021-10-19T18:41+0900
写真
マルチメディア
写真
コンテスト
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/8774192_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_acfd6637ee959385aebd9110134b37b7.jpg
最優秀作品「モビオグラフィー・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー」に選出されたのは写真家ローレンス・ブシャール氏の『Vacant Vacation』。高い技術力を持ち、構図と光の使い方で他作品を圧倒していると高い評価を得た。その他、選外佳作に選ばれた作品もスプートニクで一挙ご紹介する。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/8774192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45fa0eaf0134a71ae7afa6cef971b83e.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
写真, マルチメディア, 写真, コンテスト, фото

モバイルフォトグラフィーコンテスト「Mobiography Awards」受賞者・選外佳作

20:45 18.10.2021 (Updated: 18:41 19.10.2021)
でフォローする
スマートフォンなどのモバイル端末に搭載されているカメラで撮影した作品「モバイルフォトグラフィ」を競うコンテスト「Mobiography Awards」が開催され、最優秀作品と選外佳作が発表された。
最優秀作品「モビオグラフィー・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー」に選出されたのは写真家ローレンス・ブシャール氏の『Vacant Vacation』。高い技術力を持ち、構図と光の使い方で他作品を圧倒していると高い評価を得た。
その他、選外佳作に選ばれた作品もスプートニクで一挙ご紹介する。
© 写真 : Laurence Bouchard / Mobiography Awardsフォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『Vacant Vacation』　 Laurence Bouchard氏
フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『Vacant Vacation』　 Laurence Bouchard氏 - Sputnik 日本
1/15
© 写真 : Laurence Bouchard / Mobiography Awards
フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『Vacant Vacation』　 Laurence Bouchard氏
© 写真 : Harnaka Harto / Mobiography Awards「風景・自然」部門選外佳作『A dead tree』　Harnaka Harto氏
「風景・自然」部門選外佳作『A dead tree』　Harnaka Harto氏 - Sputnik 日本
2/15
© 写真 : Harnaka Harto / Mobiography Awards
「風景・自然」部門選外佳作『A dead tree』　Harnaka Harto氏
© 写真 : Laurence Bouchard / Mobiography Awardsフォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞したLaurence Bouchard氏の作品
フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞したLaurence Bouchard氏の作品 - Sputnik 日本
3/15
© 写真 : Laurence Bouchard / Mobiography Awards
フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞したLaurence Bouchard氏の作品
© 写真 : Ron Boger / Mobiography Awards「風景・自然」部門選外佳作『Beach Friends』　Ron Boger氏
「風景・自然」部門選外佳作『Beach Friends』　Ron Boger氏 - Sputnik 日本
4/15
© 写真 : Ron Boger / Mobiography Awards
「風景・自然」部門選外佳作『Beach Friends』　Ron Boger氏
© 写真 : Dominika Koszowska / Mobiography Awards「風景・自然」部門選外佳作『At sunrise』　Dominika Koszowska氏
「風景・自然」部門選外佳作『At sunrise』　Dominika Koszowska氏 - Sputnik 日本
5/15
© 写真 : Dominika Koszowska / Mobiography Awards
「風景・自然」部門選外佳作『At sunrise』　Dominika Koszowska氏
© 写真 : Christian Horgan / Mobiography Awards「風景・自然」部門選外佳作『Pondering The Positive』　Christian Horgan氏
「風景・自然」部門選外佳作『Pondering The Positive』　Christian Horgan氏 - Sputnik 日本
6/15
© 写真 : Christian Horgan / Mobiography Awards
「風景・自然」部門選外佳作『Pondering The Positive』　Christian Horgan氏
© 写真 : Aeriel Orndorff / Mobiography Awards「人物・ポートレート」部門選外佳作『Audrey Hepburns Twin』　Aeriel Orndorff氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Audrey Hepburns Twin』　Aeriel Orndorff氏 - Sputnik 日本
7/15
© 写真 : Aeriel Orndorff / Mobiography Awards
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Audrey Hepburns Twin』　Aeriel Orndorff氏
© 写真 : M. Cecilia São Thiago / Mobiography Awards「デジタルアート」部門最優秀賞受賞作品『Puzzle』　M. Cecilia São Thiago氏
「デジタルアート」部門最優秀賞受賞作品『Puzzle』　M. Cecilia São Thiago氏 - Sputnik 日本
8/15
© 写真 : M. Cecilia São Thiago / Mobiography Awards
「デジタルアート」部門最優秀賞受賞作品『Puzzle』　M. Cecilia São Thiago氏
© 写真 : Kimberley Wallis / Mobiography Awards「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Brood』　Kimberley Wallis氏
「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Brood』　Kimberley Wallis氏 - Sputnik 日本
9/15
© 写真 : Kimberley Wallis / Mobiography Awards
「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Brood』　Kimberley Wallis氏
© 写真 : Dominik Schulze / Mobiography Awards「人物・ポートレート」部門最優秀賞受賞作品『All I Want is You』　Dominik Schulze氏
「人物・ポートレート」部門最優秀賞受賞作品『All I Want is You』　Dominik Schulze氏 - Sputnik 日本
10/15
© 写真 : Dominik Schulze / Mobiography Awards
「人物・ポートレート」部門最優秀賞受賞作品『All I Want is You』　Dominik Schulze氏
© 写真 : Robert H. King / Mobiography Awards「デジタルアート」部門選外佳作『The Light Is Leaving Us All』　Robert H. King氏
「デジタルアート」部門選外佳作『The Light Is Leaving Us All』　Robert H. King氏 - Sputnik 日本
11/15
© 写真 : Robert H. King / Mobiography Awards
「デジタルアート」部門選外佳作『The Light Is Leaving Us All』　Robert H. King氏
© 写真 : Robin Robertis / Mobiography Awards「人物・ポートレート」部門選外佳作『Her Resting Place』　Robin Robertis氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Her Resting Place』　Robin Robertis氏 - Sputnik 日本
12/15
© 写真 : Robin Robertis / Mobiography Awards
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Her Resting Place』　Robin Robertis氏
© 写真 : Penni James / Mobiography Awards「人物・ポートレート」部門選外佳作『Myanmar Fisherman』　Penni James氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Myanmar Fisherman』　Penni James氏 - Sputnik 日本
13/15
© 写真 : Penni James / Mobiography Awards
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Myanmar Fisherman』　Penni James氏
© 写真 : Quim Fabregas Elias / Mobiography Awards「人物・ポートレート」部門選外佳作『Sagegaze』　Quim Fabregas Elias氏
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Sagegaze』　Quim Fabregas Elias氏 - Sputnik 日本
14/15
© 写真 : Quim Fabregas Elias / Mobiography Awards
「人物・ポートレート」部門選外佳作『Sagegaze』　Quim Fabregas Elias氏
© 写真 : Penni James / Mobiography Awards「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Young Love in Havana』　Penni James氏
「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Young Love in Havana』　Penni James氏 - Sputnik 日本
15/15
© 写真 : Penni James / Mobiography Awards
「ストリート・アーバン」部門選外佳作『Young Love in Havana』　Penni James氏
000000
討議
新型コロナウイルス
国際
日本
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
記事一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
記事一覧ライトニング
18:55ワイヤレスフォンAirPods第3世代　古い端末には非対応
16:52中国軍とロシア軍の艦艇10隻　津軽海峡を同時通過
16:34英国　予言で定評の長寿アニメ「シンプソンズ」分析者を募集
15:24北朝鮮の弾道ミサイル、飛距離は430-450キロメートル＝聯合ニュース
15:08地中海東部でマグニチュード6.1の地震
14:55ロシア捜査委員会　ロシア皇帝一家殺害調査全集　最終巻完成
14:40岸防衛相「北朝鮮による度重なるミサイル発射は国際社会の深刻な課題」
13:31フィリピン　市中で電線を這う巨大蛇がいきなり落下
12:53北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射＝岸田首相　日本政府は厳重に抗議
12:18米裁判所、カニエ・ウェスト氏の改名を承認＝メディア
11:35米規制当局、初回とは異なる製薬会社のワクチンによる追加接種を許可
10:39北朝鮮が「飛しょう体」を発射＝韓国軍当局
10:21米サンフランシスコ、ロックバンドのコンサートで転落事故　1人が死亡、2人負傷＝メディア
09:24パウエル元国務長官は最も偉大な米国人の一人＝バイデン氏
08:14ロシアの小1天才男児　原発の「運転」にトライ
07:25世界初　世界風船ゲーム選手権がスペインで実施【動画】
06:20OPECプラス参加国の9月採掘量　目標レベルより15％低
05:31フロリダでスカンクにコロナ・ワクチンが投与
04:20寝てる間に健康に有害な脂肪を燃焼する飲み物とは？
03:13良い行いをした生徒へのご褒美にマリファナ　米国の教師が起訴される