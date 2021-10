https://jp.sputniknews.com/20211019/8775708.html

フロリダでスカンクにコロナ・ワクチンが投与

米フロリダ州にあるズー・タンパ動物園は動物たちの健康を守ろうと、まずスカンクたちにコロナウイルスのワクチンを接種した。他の動物にも順に接種していく。AFP通信がYouTubeの自社チャンネルを通じて、その模様を報じている。 2021年10月19日, Sputnik 日本

2021-10-19T05:31+0900

2021-10-19T05:31+0900

2021-10-19T18:16+0900

ビデオクラブ

米国

国際

社会

動物

ワクチン

新型コロナウイルス

AFP通信によれば、スカンクが接種したワクチンは動物用に特別に開発されたゾエティス。米国では今夏、1万1000匹の動物がワクチンの無料接種を受けた。ズー・タンパ動物園では200匹が接種を済ませている。VIDEO: ZooTampa in Florida vaccinates a skunk with a specific vaccine developed exclusively for animals. The zoo in Tampa has begun to vaccinate animals who have been identified as most susceptible to Covid-19 pic.twitter.com/FJYaqKaL7d​ラトビアの露米語によるインターネット・ニュース「メドゥーザ」の科学担当の編集者はこの動画を見て、コロナウイルスに感染した際に重症化しやすい、またはウイルスの感染源となりやすい動物に優先的にワクチンを投与されているとコメントしている。報道によれば、ズー・タンパ動物園の動物接種は開始されたばかり。これからヒョウ、カワウソ、サルたちに投与される。関連ニューススプートニクは新型コロナウイルスに関する信憑性の高い最新情報をお届けしています。特設ページをご覧ください。

