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北朝鮮が「飛しょう体」を発射＝韓国軍当局
北朝鮮が「飛しょう体」を発射＝韓国軍当局
韓国軍合同参謀本部および聯合ニュースの発表によると、北朝鮮が日本海に向けて飛しょう体を発射した。 2021年10月19日, Sputnik 日本
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また、NHKによると、日本の海上保安庁および防衛省、内閣官房は「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された」と発表した。海上保安庁は、午前10時23分にミサイル発射情報を発表したという。付近を航行する船舶や航空機に安全を呼びかけるとともに、情報の確認を急いでいる。
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北朝鮮が「飛しょう体」を発射＝韓国軍当局
10:39 19.10.2021 (Updated: 18:10 19.10.2021)
韓国軍合同参謀本部および聯合ニュースの発表によると、北朝鮮が日本海に向けて飛しょう体を発射した。
また、NHKによると、日本の海上保安庁および防衛省、内閣官房は「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された」と発表した
。
海上保安庁は、午前10時23分にミサイル発射情報を発表したという。
付近を航行する船舶や航空機に安全を呼びかけるとともに、情報の確認を急いでいる。