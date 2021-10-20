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阿蘇山の大規模噴火　噴煙が上空にたなびく
阿蘇山の大規模噴火　噴煙が上空にたなびく
熊本県の阿蘇山の中岳第一火口で20日午前、大規模な噴火が発生した。気象庁は噴火警戒レベルを火口周辺規制の「レベル2」から入山規制の「レベル3」に引き上げ、引き続き近隣住民に警戒を呼び掛けている。 2021年10月20日, Sputnik 日本
2021-10-20T18:52+0900
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阿蘇市によると噴火時、16人が登山していた。全員の下山を確認し、現時点でけが人の情報は入っていないという。噴火は約1時間後にも発生。その後噴火は観測されていないが、気象庁は火口から約2キロの範囲では、噴火による大きな噴石や火砕流に警戒するよう住民に呼び掛けている。
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阿蘇山の大規模噴火　噴煙が上空にたなびく

18:52 20.10.2021
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熊本県の阿蘇山の中岳第一火口で20日午前、大規模な噴火が発生した。気象庁は噴火警戒レベルを火口周辺規制の「レベル2」から入山規制の「レベル3」に引き上げ、引き続き近隣住民に警戒を呼び掛けている。
阿蘇市によると噴火時、16人が登山していた。全員の下山を確認し、現時点でけが人の情報は入っていないという。
噴火は約1時間後にも発生。その後噴火は観測されていないが、気象庁は火口から約2キロの範囲では、噴火による大きな噴石や火砕流に警戒するよう住民に呼び掛けている。
© REUTERS / Twitter / @ NINJA250_NBYK

噴火した阿蘇山から立ち上がる噴煙

噴火した阿蘇山から立ち上がる噴煙 - Sputnik 日本
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噴火した阿蘇山から立ち上がる噴煙

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噴火した阿蘇山から立ち上がる噴煙

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噴火した阿蘇山から立ち上がる噴煙

© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón

気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

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© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón

気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

© REUTERS / Japan Meteorological Agency

気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

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気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

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気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

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気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

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気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

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気象庁の監視カメラが撮影した阿蘇山の噴火

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