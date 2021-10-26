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韓国・盧泰愚元大統領が死去＝聯合ニュース

韓国・盧泰愚元大統領が死去＝聯合ニュース

韓国の盧泰愚（ノ・テウ）元大統領が26日、死去した。88歳だった。聯合ニュースが伝えた。 2021年10月26日, Sputnik 日本

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持病で長らく入院生活を送ってきたが、最近になり病状が悪化。26日、入院先のソウル市内の病院で息を引き取った。盧泰愚氏は1987年6月、大統領直接選挙制を導入し民主化宣言を発表。同年12月の大統領選挙で当選し、翌1988年に就任した。大統領在任中は、ソウル五輪（1988）を成功に導いたほか、ソビエト連邦や中国との国交正常化を実現させた。また、1991年には北朝鮮との南北国連同時加盟の果たした。しかし退任後の1995年、政治資金の隠匿が発覚。市民に多数の死傷者を出した粛軍クーデター「光州事件」（1980）の関与を追及され懲役刑を受けたが、1997年に特赦された。

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