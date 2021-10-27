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豪首相　ASEAN首脳に「AUKUS」への理解を訴え
豪首相　ASEAN首脳に「AUKUS」への理解を訴え
27日、オーストラリアとASEAN＝東南アジア諸国連合の首脳がオンラインで会合を開催した。その際、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、ASEAN首脳らにAUKUS（米国と英国、オーストラリアの新たな軍事同盟）への理解を求めた。 2021年10月27日, Sputnik 日本
2021-10-27T19:55+0900
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中国を念頭にしたAUKUSの設立に対し、ASEAN各国は地域の緊張を高めると懸念を表明している。モリソン首相は、ASEAN各国との連携を強めたいと考えており、今回の会議でAUKUSについて丁寧に説明することで、懸念を払しょくしようとしたと見られる。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20210921/8700823.html
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豪首相　ASEAN首脳に「AUKUS」への理解を訴え

19:55 27.10.2021
© REUTERS / Willy KurniawanASEAN
ASEAN - Sputnik 日本, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Willy Kurniawan
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27日、オーストラリアとASEAN＝東南アジア諸国連合の首脳がオンラインで会合を開催した。その際、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、ASEAN首脳らにAUKUS（米国と英国、オーストラリアの新たな軍事同盟）への理解を求めた。
中国を念頭にしたAUKUSの設立に対し、ASEAN各国は地域の緊張を高めると懸念を表明している。
米英豪の新たな軍事同盟「AUKUS」について我われは何を知っているのか？ - Sputnik 日本, 1920, 21.09.2021
米英豪の新たな軍事同盟「AUKUS」について我われは何を知っているのか？
09月21日, 14:45
モリソン首相は、ASEAN各国との連携を強めたいと考えており、今回の会議でAUKUSについて丁寧に説明することで、懸念を払しょくしようとしたと見られる。
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