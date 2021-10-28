登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211028/9391525.html
東京都の小池知事　過度の疲労で再入院
東京都の小池知事　過度の疲労で再入院
東京都の小池百合子知事は過度の疲労が原因で27日、入院した。同日夜の都庁の発表をNHKが引用して報じた。 2021年10月28日, Sputnik 日本
2021-10-28T01:11+0900
2021-10-28T01:11+0900
東京
国内
社会
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/8492250_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6a3d036a714f7520166d7ebfe4e329f9.jpg
NHKの報道によれば、小池知事は1週間ほどの静養が必要とされており、代理は武市副知事が代理を務める。小池知事が過度の疲労で入院したのは今回が2度目。知事は東京五輪開催を目前に控えた6月にも同様の理由で入院し、静養していた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211027/9389761.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/8492250_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_607f17f39d903724c543cad0f951eaa4.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
東京, 国内, 社会

東京都の小池知事　過度の疲労で再入院

01:11 28.10.2021
© AFP 2021 / Du Xiaoyi / POOL東京都の小池知事
東京都の小池知事 - Sputnik 日本, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / Du Xiaoyi / POOL
フォローする
東京都の小池百合子知事は過度の疲労が原因で27日、入院した。同日夜の都庁の発表をNHKが引用して報じた。
NHKの報道によれば、小池知事は1週間ほどの静養が必要とされており、代理は武市副知事が代理を務める。
Продажа медицинских масок - Sputnik 日本, 1920, 27.10.2021
新型コロナウイルス
日本で政府調達のマスク8000万枚が未配布 保管費用が約6億円
昨日, 20:56
小池知事が過度の疲労で入院したのは今回が2度目。知事は東京五輪開催を目前に控えた6月にも同様の理由で入院し、静養していた。
関連ニュース
東京五輪の新体操金メダリストが世界選手権を欠場
女性が一番安心して仕事に暮らしに輝ける都市は？　ブルームバーグ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
02:02米国　第3の性のパスポート第1号が発行
01:11東京都の小池知事　過度の疲労で再入院
00:26コロナの万能薬　ロシア人科学者らがCOVID-19の中和抗体の作成に成功
昨日日本・ASEAN首脳会議　北朝鮮とミャンマー、東シナ海の問題を討議
昨日未成年がネットで300万ドルを盗む　暗号通貨購入に
昨日日建設計、サンクトペテルブルクで展覧会　公共交通中心のまちづくりをロシアに紹介
昨日岐阜　リニアトンネル工事中に崩落事故　作業員1人死亡
昨日茂みからビッグフットが！？　父親のドッキリに子どもたち戦慄
昨日ロンドンの裁判所　アサンジ氏の引き渡しに関する米国の訴訟の審理を開始
昨日新体操のジーナ・アベリナ選手　北九州の世界選手権で15冠達成　
昨日日本で政府調達のマスク8000万枚が未配布 保管費用が約6億円
昨日軽石漂着で原子力規制委が注意喚起　原発の運転に影響のおそれ
昨日なぜパンデミックは長期化した?　研究者らが答えを示す
昨日豪首相　ASEAN首脳に「AUKUS」への理解を訴え
昨日帝国ホテル東京　本館の新デザインが発表される
昨日フィリピンで11月3日から未成年者への全国的ワクチン接種が開始
昨日トルコが米国と討議　F-35戦闘機のための14億ドルの返済がテーマ
昨日フィギュアのグランプリシリーズ第１戦　日本人ペアを始めとする嬉しいサプライズ
昨日ベゾス氏のブルーオリジン社、商業宇宙ステーションを発表　20年代に建設開始
昨日ロシア軍と中国軍の艦艇は日本の沖合で何をしていたのか？