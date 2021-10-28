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https://jp.sputniknews.com/20211028/9391525.html
東京都の小池知事 過度の疲労で再入院
東京都の小池知事 過度の疲労で再入院
東京都の小池百合子知事は過度の疲労が原因で27日、入院した。同日夜の都庁の発表をNHKが引用して報じた。 2021年10月28日, Sputnik 日本
2021-10-28T01:11+0900
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NHKの報道によれば、小池知事は1週間ほどの静養が必要とされており、代理は武市副知事が代理を務める。小池知事が過度の疲労で入院したのは今回が2度目。知事は東京五輪開催を目前に控えた6月にも同様の理由で入院し、静養していた。関連ニュース
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東京都の小池知事 過度の疲労で再入院
東京都の小池百合子知事は過度の疲労が原因で27日、入院した。同日夜の都庁の発表をNHKが引用して報じた。
NHKの報道によれば
、小池知事は1週間ほどの静養が必要とされており、代理は武市副知事が代理を務める。
小池知事が過度の疲労で入院したのは今回が2度目。知事は東京五輪開催を目前に控えた6月にも同様の理由で入院し、静養
していた。