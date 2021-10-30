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https://jp.sputniknews.com/20211030/9411338.html
米海軍、地中海と黒海でNATOと合同軍事演習開始
米海軍、地中海と黒海でNATOと合同軍事演習開始
米海軍の第6艦隊と北大西洋条約機構（NATO）の加盟国は、地中海と黒海で合同軍事演習を開始する。米海軍の声明で明らかになった。 2021年10月30日, Sputnik 日本
2021-10-30T13:44+0900
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発表によると、米海軍とNATOの参謀本部は第6艦隊の揚陸指揮艦「マウント・ホイットニー」に置かれるという。発表には、「マウント・ホイットニー、及び指揮艦に置かれる本部はNATOの同盟国や友好国と連携し、地中海と黒海で軍事演習を行い、地域における安全保障と安定の維持を目指す」と記されている。また、米海軍はアーレイ・バーク級のミサイル駆逐艦を黒海に派遣し、同盟国、友好国との軍事演習に参加させる。米軍の第6艦隊はイタリアのナポリを基地として海上の軍事演習を行っている。関連ニュース
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米海軍、地中海と黒海でNATOと合同軍事演習開始
米海軍の第6艦隊と北大西洋条約機構（NATO）の加盟国は、地中海と黒海で合同軍事演習を開始する。米海軍の声明で明らかになった。
発表によると、米海軍とNATOの参謀本部は第6艦隊の揚陸指揮艦「マウント・ホイットニー」に置かれるという。発表には、「マウント・ホイットニー、及び指揮艦に置かれる本部はNATOの同盟国や友好国と連携し、地中海と黒海で軍事演習を行い、地域における安全保障と安定の維持を目指す」と記されている。
また、米海軍はアーレイ・バーク級のミサイル駆逐艦を黒海に派遣し、同盟国、友好国との軍事演習に参加させる。
米軍の第6艦隊
はイタリアのナポリを基地として海上の軍事演習を行っている。