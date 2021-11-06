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ブラジルで小型飛行機が墜落　人気歌手が死亡
ブラジルで小型飛行機が墜落　人気歌手が死亡
ブラジル南東部ミナスジェライス州で5日、小型飛行機が墜落し、乗っていた同国の人気歌手マリリア・メンドンサさんが死亡した。 2021年11月06日, Sputnik 日本
2021-11-06T11:11+0900
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小型飛行機はミナスジェライス州ピエダデデカラチンガで墜落した。同州の消防は、声明で「歌手のマリリア・メンドンサさんは犠牲者の一人である」と発表した。ブラジルのニュースチャンネル「グロボ（Globo）」によると、メンドンサさんのほか、メンドンサさんの叔父、プロデューサー、パイロット2人の5人の死が確認されたという。メンドンサさんは26歳。2019年にラテン・グラミー賞で受賞していた。関連ニュース
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ブラジルで小型飛行機が墜落　人気歌手が死亡

11:11 06.11.2021
© Flickr / Ben May小型飛行機
小型飛行機 - Sputnik 日本, 1920, 06.11.2021
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ブラジル南東部ミナスジェライス州で5日、小型飛行機が墜落し、乗っていた同国の人気歌手マリリア・メンドンサさんが死亡した。
小型飛行機はミナスジェライス州ピエダデデカラチンガで墜落した。同州の消防は、声明で「歌手のマリリア・メンドンサさんは犠牲者の一人である」と発表した。
ブラジルのニュースチャンネル「グロボ（Globo）」によると、メンドンサさんのほか、メンドンサさんの叔父、プロデューサー、パイロット2人の5人の死が確認されたという。
メンドンサさんは26歳。2019年にラテン・グラミー賞で受賞していた。
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