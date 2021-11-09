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ニカラグア沖でM6.3の地震
ニカラグア沖でM6.3の地震
中央アメリカ・ニカラグア沖の太平洋で、マグニチュード6.3の地震が発生した。 ニカラグア国営テレビが発表した。 2021年11月09日, Sputnik 日本
2021-11-09T12:36+0900
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地震
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地震は、協定世界時（UTC）9日2時53分（日本時間11時53分）に観測された。震源地は西部にあるウエウエテ市の南西82キロメートルの地点。 震源の深さは35キロ。米地質調査所（USGS）は、地震の規模をマグニチュード5.8としている。今のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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ニカラグア沖でM6.3の地震

12:36 09.11.2021 (Updated: 12:38 09.11.2021)
© Fotolia / Belish地震計
地震計 - Sputnik 日本, 1920, 09.11.2021
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中央アメリカ・ニカラグア沖の太平洋で、マグニチュード6.3の地震が発生した。 ニカラグア国営テレビが発表した。
地震は、協定世界時（UTC）9日2時53分（日本時間11時53分）に観測された。
震源地は西部にあるウエウエテ市の南西82キロメートルの地点。 震源の深さは35キロ。
米地質調査所（USGS）は、地震の規模をマグニチュード5.8としている。
今のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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