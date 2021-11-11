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「イカゲーム」人気で「ゲーム・オブ・スローンズ」を上回る YouTube関連動画再生数やコメント数など
「イカゲーム」人気で「ゲーム・オブ・スローンズ」を上回る YouTube関連動画再生数やコメント数など
ネットフリックス（Netflix）が配信する韓国のドラマ「イカゲーム」関連の動画が、YouTubeの再生視聴回数でHBOの「ゲーム・オブ・スローンズ」を上回ったことがわかった。KBSテレビが伝えている。 2021年11月11日, Sputnik 日本
2021-11-11T17:25+0900
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「イカゲーム」に関連する動画は公式予告編やドラマシリーズのクリップ、またファンが投稿したものを含め計13万1千本を数える。11月10日時点のこれらの視聴再生回数は170億回を超えた。コメントや「いいね」の数は5億3300万件を超えている。HBOの最大ヒットと言われる米シリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」関連の動画は10年間でYouTubeに42万本投稿され、それら合計視聴回数は169億回を数える。コメントと「いいね」数は2億3300万件。関連ニュース
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「イカゲーム」人気で「ゲーム・オブ・スローンズ」を上回る YouTube関連動画再生数やコメント数など
ネットフリックス（Netflix）が配信する韓国のドラマ「イカゲーム」関連の動画が、YouTubeの再生視聴回数でHBOの「ゲーム・オブ・スローンズ」を上回ったことがわかった。KBSテレビが伝えている。
「イカゲーム」
に関連する動画は公式予告編やドラマシリーズのクリップ、またファンが投稿したものを含め計13万1千本を数える。
11月10日時点のこれらの視聴再生回数は170億回を超えた。コメントや「いいね」の数は5億3300万件を超えている。
HBOの最大ヒットと言われる米シリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」関連の動画は10年間でYouTubeに42万本投稿され、それら合計視聴回数は169億回を数える。コメントと「いいね」数は2億3300万件。