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日本　貿易収支、3ヶ月連続で赤字
日本　貿易収支、3ヶ月連続で赤字
財務省が17日に発表した10月の貿易統計によると、輸出額から輸入額を差し引いた日本の貿易収支は674億円の赤字となった。NHKなど日本のメディアが報じている。 2021年11月17日, Sputnik 日本
2021-11-17T12:48+0900
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全体の輸出は9.4％増の7兆1840億円で、8カ月連続で増加した。しかし、自動車の輸出は、新型コロナウイルスの影響で東南アジアからの部品調達が滞ったことなどによる減産の影響で落ち込み、36.7％減と振るわなかった。輸入は26.7％増の7兆2514億円で、9カ月連続で増加した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は674億円の赤字で、3か月連続の貿易赤字となった。関連ニュース
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日本　貿易収支、3ヶ月連続で赤字

2021年11月17日, 12:48
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円 - Sputnik 日本, 1920, 17.11.2021
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財務省が17日に発表した10月の貿易統計によると、輸出額から輸入額を差し引いた日本の貿易収支は674億円の赤字となった。NHKなど日本のメディアが報じている。
全体の輸出は9.4％増の7兆1840億円で、8カ月連続で増加した
しかし、自動車の輸出は、新型コロナウイルスの影響で東南アジアからの部品調達が滞ったことなどによる減産の影響で落ち込み、36.7％減と振るわなかった。
ガソリン - Sputnik 日本, 1920, 16.11.2021
日本　原油価格高騰で元売り会社に補助金へ
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輸入は26.7％増の7兆2514億円で、9カ月連続で増加した。
輸出から輸入を差し引いた貿易収支は674億円の赤字で、3か月連続の貿易赤字となった。
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