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英軍の艦上用戦闘機F-35が地中海に墜落
英軍の艦上用戦闘機F-35が地中海に墜落
英軍のステルス多用途戦闘機F-35が空母クイーン・エリザベス号から発進後に地中海に墜落した。パイロットは無事に緊急脱出を行った。 2021年11月18日, Sputnik 日本
2021-11-18T00:32+0900
2021-11-18T00:59+0900
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墜落については英国軍が発表している。「今朝、空母クイーン・エリザベス号から発進した英（戦闘機の）F-35が、地中海上の計画飛行中に墜落し、緊急脱出を行った。パイロットは無事に空母に帰還している。これに関して（墜落の事実に関する）調査が開始された。現段階で追加的な詳細の発表は合目的的ではないと判断される」
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英軍の艦上用戦闘機F-35が地中海に墜落

2021年11月18日, 00:32 (更新: 2021年11月18日, 00:59)
© 写真 : Public domain/U.S. Air Force/Senior Airman Alexander CookＦ３５
Ｆ３５ - Sputnik 日本, 1920, 18.11.2021
© 写真 : Public domain/U.S. Air Force/Senior Airman Alexander Cook
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英軍のステルス多用途戦闘機F-35が空母クイーン・エリザベス号から発進後に地中海に墜落した。パイロットは無事に緊急脱出を行った。
墜落については英国軍が発表している。「今朝、空母クイーン・エリザベス号から発進した英（戦闘機の）F-35が、地中海上の計画飛行中に墜落し、緊急脱出を行った。パイロットは無事に空母に帰還している。これに関して（墜落の事実に関する）調査が開始された。現段階で追加的な詳細の発表は合目的的ではないと判断される」
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