登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211119/9565915.html
米国当局 全国成人への新型コロナワクチン追加接種を認める見通し
米国当局 全国成人への新型コロナワクチン追加接種を認める見通し
米国保健福祉省付属食品医薬品局（FDA）は19日、全国成人を対象にしたファイザーとバイオエヌテック共同開発の新型コロナワクチン、同じくモデルナ社製ワクチンのブースター（3回目）接種を認める見通し。関係者の話をもとに「ポリティコ」紙が18日に報じた。 2021年11月19日, Sputnik 日本
2021-11-19T14:54+0900
2021-11-19T14:54+0900
2021-11-19T14:54+0900
新型コロナウイルス
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/9459958_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_d334d9050c2c5e4e7b501c13f49465ff.jpg
同紙によると、これにより18歳以上の米国人数百万人の追加接種が可能になる。年末年始ホリデーを前に特に重要な措置だ。同紙は、米国政府内では国内で新型コロナ感染がここ最近になりまた増えていることに懸念が広がっているとしている。FDAは9月-10月に国内の最も脆弱なグループを対象に、上記製薬会社のワクチン追加接種を認めている。
https://jp.sputniknews.com/20211118/83-9562812.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/9459958_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_96b1d49585049bed44c8043f31acd28f.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際
米国当局 全国成人への新型コロナワクチン追加接種を認める見通し
米国保健福祉省付属食品医薬品局（FDA）は19日、全国成人を対象にしたファイザーとバイオエヌテック共同開発の新型コロナワクチン、同じくモデルナ社製ワクチンのブースター（3回目）接種を認める見通し。関係者の話をもとに「ポリティコ」紙が18日に報じた。
同紙によると、これにより18歳以上の米国人数百万人の追加接種が可能になる。年末年始ホリデーを前に特に重要な措置だ。同紙は、米国政府内では国内で新型コロナ感染がここ最近になりまた増えていることに懸念が広がっているとしている。
FDAは9月-10月に国内の最も脆弱なグループを対象に、上記製薬会社のワクチン追加接種を認めている。