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宇宙まであと2週間 前澤友作氏、打ち上げ前最終訓練に臨む

宇宙まであと2週間 前澤友作氏、打ち上げ前最終訓練に臨む

日本の実業家で「ZOZO」創業者の前澤友作氏（45）とマネージャーの平野陽三氏（36）は19日、カザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地に到着し、20日、基地でミッション前の最終訓練をスタートさせた。 2021年11月22日, Sputnik 日本

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前澤氏と平野氏は12月8日、ロシアのアレクサンドル・ミスルキン宇宙飛行士とともに友人宇宙船「ソユーズMS-08」で国際宇宙ステーション（ISS）へ出発する。ISSへの滞在期間は8日から20日までの12日間。前澤氏らは訓練初日となった20日、宇宙服を試着。また、実際にソユーズへ搭乗し船内の配置などを確認したという。

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