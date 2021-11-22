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宇宙まであと2週間 前澤友作氏、打ち上げ前最終訓練に臨む
宇宙まであと2週間 前澤友作氏、打ち上げ前最終訓練に臨む
日本の実業家で「ZOZO」創業者の前澤友作氏（45）とマネージャーの平野陽三氏（36）は19日、カザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地に到着し、20日、基地でミッション前の最終訓練をスタートさせた。 2021年11月22日, Sputnik 日本
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前澤氏と平野氏は12月8日、ロシアのアレクサンドル・ミスルキン宇宙飛行士とともに友人宇宙船「ソユーズMS-08」で国際宇宙ステーション（ISS）へ出発する。ISSへの滞在期間は8日から20日までの12日間。前澤氏らは訓練初日となった20日、宇宙服を試着。また、実際にソユーズへ搭乗し船内の配置などを確認したという。
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宇宙まであと2週間 前澤友作氏、打ち上げ前最終訓練に臨む
2021年11月22日, 18:18 (更新: 2021年11月22日, 18:48)
日本の実業家で「ZOZO」創業者の前澤友作氏（45）とマネージャーの平野陽三氏（36）は19日、カザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地に到着し、20日、基地でミッション前の最終訓練をスタートさせた。
前澤氏と平野氏は12月8日、ロシアのアレクサンドル・ミスルキン宇宙飛行士とともに友人宇宙船「ソユーズMS-08」で国際宇宙ステーション（ISS）へ出発する。ISSへの滞在期間は8日から20日までの12日間。
前澤氏らは訓練初日となった20日、宇宙服を試着。また、実際にソユーズへ搭乗し船内の配置などを確認したという。
宇宙服を着て宇宙船ソユーズの横に立つ前澤友作氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）
アレクサンドル・ミスルキン宇宙飛行士、前澤友作氏、マネージャーの平野陽三氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）
宇宙服チェックを受ける前澤友作氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）
宇宙服を着て宇宙船ソユーズの横に立つ前澤友作氏とマネージャーの平野陽三氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）
宇宙服チェックを受ける前澤友作氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）
宇宙服を担いでポーズをとる前澤友作氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）
アレクサンドル・ミスルキン宇宙飛行士と会話をする前澤友作氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）
（左から）12月8日、ソユーズ宇宙船でISSへ向かう平野陽三氏、アレクサンドル・ミスルキン宇宙飛行士、前澤友作氏（カザフスタン・バイコヌール宇宙基地、20日）