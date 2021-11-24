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https://jp.sputniknews.com/20211124/5000-9595783.html
バイデン大統領、戦略石油備蓄5000万バレル放出を発表
バイデン大統領、戦略石油備蓄5000万バレル放出を発表
米ホワイトハウスによると、同国のバイデン大統領は、石油価格を引き下げるために、戦略石油備蓄から5000万バレルを放出すると発表した。 2021年11月24日, Sputnik 日本
2021-11-24T02:00+0900
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米国
ジョー・バイデン
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ホワイトハウスは「本日、大統領は、米国人のために価格を引き下げ、パンデミックによる需要と供給の不均衡をなくすために、エネルギー省が戦略石油備蓄から5000万バレルの石油へのアクセスを提供することを発表した」と伝えた。米国と並行して、中国、インド、日本、韓国、英国も戦略備蓄を放出するという。NHKによると、日本政府は23日、米政府の発表を踏まえ、石油の国家備蓄を放出する方針を固めた。
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米国, ジョー・バイデン
バイデン大統領、戦略石油備蓄5000万バレル放出を発表
米ホワイトハウスによると、同国のバイデン大統領は、石油価格を引き下げるために、戦略石油備蓄から5000万バレルを放出すると発表した。
ホワイトハウス
は「本日、大統領は、米国人のために価格を引き下げ、パンデミックによる需要と供給の不均衡をなくすために、エネルギー省が戦略石油備蓄から5000万バレルの石油へのアクセスを提供することを発表した」と伝えた。
米国と並行して、中国、インド、日本、韓国、英国も戦略備蓄を放出するという。
NHK
によると、日本政府は23日、米政府の発表を踏まえ、石油の国家備蓄を放出する方針を固めた。