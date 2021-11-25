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フィギュアGPシリーズ第6戦
フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦・ロシア大会が、11月26日から28日までロシア南部のソチで開催される。
https://jp.sputniknews.com/20211125/6-9602326.html
フィギュアスケートグランプリシリーズ 第6戦ロステレコム杯 競技日程
フィギュアスケートグランプリシリーズ 第6戦ロステレコム杯 競技日程
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、ロシア大会「ロステレコム杯」が、ソチであす26日から開幕する。大会開幕に先駆け、スプートニクが競技日程をお知らせします。 2021年11月25日, Sputnik 日本
2021-11-25T12:13+0900
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フィギュアgpシリーズ第6戦
インフォグラフィック
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今大会に出場予定だった日本の羽生結弦選手（26）は右足首のけがのため欠場。日本からは田中刑事選手（27）と友野一希選手（23）が男子シングルに、松生（まついけ）理乃選手（17）が女子シングルに出場する。ロシア勢はミハイル・コリヤダ選手（26）、第2戦カナダ大会で初優勝したカミラ・ワリエワ選手（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ選手（24）らが挑む。
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フィギュアスケートグランプリシリーズ 第6戦ロステレコム杯 競技日程
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、ロシア大会「ロステレコム杯」が、ソチであす26日から開幕する。大会開幕に先駆け、スプートニクが競技日程をお知らせします。
今大会に出場予定だった日本の羽生結弦選手（26）は右足首のけがのため欠場
。日本からは田中刑事選手（27）と友野一希選手（23）が男子シングルに、松生（まついけ）理乃選手（17）が女子シングルに出場する。
ロシア勢はミハイル・コリヤダ選手（26）、第2戦カナダ大会で初優勝したカミラ・ワリエワ選手（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ選手（24）らが挑む。