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フィギュアスケートグランプリシリーズ 第6戦ロステレコム杯 競技日程

フィギュアスケートグランプリシリーズ 第6戦ロステレコム杯 競技日程

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、ロシア大会「ロステレコム杯」が、ソチであす26日から開幕する。大会開幕に先駆け、スプートニクが競技日程をお知らせします。 2021年11月25日, Sputnik 日本

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フィギュアgpシリーズ第6戦

インフォグラフィック

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今大会に出場予定だった日本の羽生結弦選手（26）は右足首のけがのため欠場。日本からは田中刑事選手（27）と友野一希選手（23）が男子シングルに、松生（まついけ）理乃選手（17）が女子シングルに出場する。ロシア勢はミハイル・コリヤダ選手（26）、第2戦カナダ大会で初優勝したカミラ・ワリエワ選手（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ選手（24）らが挑む。

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