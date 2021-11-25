登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Шоу Team Tutberidze Чемпионы на льду - Sputnik 日本, 1920, 24.11.2021
フィギュアGPシリーズ第6戦　
フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦・ロシア大会が、11月26日から28日までロシア南部のソチで開催される。
https://jp.sputniknews.com/20211125/6-9602326.html
フィギュアスケートグランプリシリーズ　第6戦ロステレコム杯　競技日程
フィギュアスケートグランプリシリーズ　第6戦ロステレコム杯　競技日程
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、ロシア大会「ロステレコム杯」が、ソチであす26日から開幕する。大会開幕に先駆け、スプートニクが競技日程をお知らせします。 2021年11月25日, Sputnik 日本
2021-11-25T12:13+0900
2021-11-25T12:13+0900
フィギュアgpシリーズ第6戦　
インフォグラフィック
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/9602270_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_13c4d50bdd031dac397cdbc08dc39981.png
今大会に出場予定だった日本の羽生結弦選手（26）は右足首のけがのため欠場。日本からは田中刑事選手（27）と友野一希選手（23）が男子シングルに、松生（まついけ）理乃選手（17）が女子シングルに出場する。ロシア勢はミハイル・コリヤダ選手（26）、第2戦カナダ大会で初優勝したカミラ・ワリエワ選手（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ選手（24）らが挑む。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/9602270_273:0:2193:1440_1920x0_80_0_0_287512b867ba5b1f898018f47a860175.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, инфографика

フィギュアスケートグランプリシリーズ　第6戦ロステレコム杯　競技日程

2021年11月25日, 12:13
フォローする
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、ロシア大会「ロステレコム杯」が、ソチであす26日から開幕する。大会開幕に先駆け、スプートニクが競技日程をお知らせします。
フィギュアGPシリーズ第6戦 - Sputnik 日本
フィギュアGPシリーズ第6戦(mob) - Sputnik 日本
今大会に出場予定だった日本の羽生結弦選手（26）は右足首のけがのため欠場。日本からは田中刑事選手（27）と友野一希選手（23）が男子シングルに、松生（まついけ）理乃選手（17）が女子シングルに出場する。
ロシア勢はミハイル・コリヤダ選手（26）、第2戦カナダ大会で初優勝したカミラ・ワリエワ選手（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ選手（24）らが挑む。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
12:13フィギュアスケートグランプリシリーズ　第6戦ロステレコム杯　競技日程
11:37米国、ロシアによるウクライナ侵攻の可能性を説くもEUの信頼得られず＝WSJ
10:55中央アジア全土からテロリストがタリバンに合流
10:18バイデン大統領がウクライナ大飢饉の犠牲者を追悼、主権と領土保全への支援を表明
09:42フランス沿岸で移民船が転覆、31人死亡
09:04米国政府、「ノードストリーム2」の関連でドイツ企業への制裁解除目指す
08:27イスラエル空軍がF16戦闘機でシリアを空爆、シリア軍はロシア製の防空システムで対応
07:42英ヨークシャーで爆発後に大規模火災発生【動画】
07:30新型コロナ感染再拡大の原因の1つは、単純な予防策の廃止＝WHO
06:26ドイツの次期連立政権、大麻合法化で合意
05:20米商務省、中国、日本、シンガポール、パキスタンの企業を国家安全保障を脅かすリストに追加
04:12アップル、iPhoneスパイウェア「Pegasus」を開発した企業を提訴
03:10アインシュタインの相対性理論のメモ　約14 億2000万円で落札
02:05プーチン大統領、新型コロナの経鼻ワクチンを接種　追加接種で
01:11石油の国家備蓄放出を決定した日本　原油価格は2020年4月以来の高値
00:24キッチンの調理台にジャンプ　足を滑らせ派手に転倒
00:04バイデン政権、12月開催の「民主主義サミット」に台湾を招待　露中は招待されず
昨日12歳から17歳向けコロナワクチン「スプートニク」、国際市場に供給へ＝ロシア直接投資基金
昨日スペインで30年前に水没した村落が水の中から出現
昨日数千人の麻薬中毒者が治療のためにカブールの病院に送られる　違法薬物の密売対策で