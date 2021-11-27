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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211127/9621428.html
米国、アフリカ8カ国からの入国禁止 11月29日から
米国、アフリカ8カ国からの入国禁止 11月29日から
米国政府は11月29日から、新型コロナウイルスの新たな変異株の拡大を受け、南アフリカを含むアフリカ8カ国からの外国人の入国を制限する。ジョー・バイデン大統領政権の複数の高官の情報を元にCNBCが報じた。 2021年11月27日, Sputnik 日本
2021-11-27T09:03+0900
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バイデン政権の高官らの情報によると、制限の対象となるのは、南アフリカ、ボツワナ、ジンバブエ、ナミビア、レソト、エスワティニ、モザンビーク、マラウイからの渡航者。CNBCは、バイデン政権が11月8日に入国制限を解除してから3週間も経たずして決定することになったと指摘している。先に、カナダや欧州各国、トルコなどは、新たな変異株の拡大を受け、アフリカ南部の国々からの入国制限を課すことを決定した。関連ニュース
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米国、アフリカ8カ国からの入国禁止 11月29日から
米国政府は11月29日から、新型コロナウイルスの新たな変異株の拡大を受け、南アフリカを含むアフリカ8カ国からの外国人の入国を制限する。ジョー・バイデン大統領政権の複数の高官の情報を元にCNBCが報じた。
バイデン政権の高官らの情報によると、制限の対象となるのは、南アフリカ、ボツワナ、ジンバブエ、ナミビア、レソト、エスワティニ、モザンビーク、マラウイからの渡航者。
CNBCは、バイデン政権が11月8日に入国制限を解除してから3週間も経たずして決定することになったと指摘している
。
先に、カナダや欧州各国、トルコなどは、新たな変異株の拡大を受け、アフリカ南部の国々からの入国制限を課すことを決定した。