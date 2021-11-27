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羽生選手 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
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フィギュアGPロシア　男子はグルジア優勝　2位はロシアのコリヤダ、友野は3位
フィギュアGPロシア　男子はグルジア優勝　2位はロシアのコリヤダ、友野は3位
27日、ソチのフィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第6戦ロシア大会男子は、グルジア（ジョージア）のモリス・クヴィテラシヴィリ（26）が総合266.33点で優勝。 2021年11月27日, Sputnik 日本
2021-11-27T21:31+0900
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2位はロシアのミハイル・コリヤダ（26）が264.64点で占め、日本の友野一希（23）は264.19点で3位に入った。ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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フィギュアGPロシア　男子はグルジア優勝　2位はロシアのコリヤダ、友野は3位

2021年11月27日, 21:31
© Sputnik / Alexander Wilf / フォトバンクに移行Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Мужчины. Произвольная программа - Sputnik 日本, 1920, 27.11.2021
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27日、ソチのフィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第6戦ロシア大会男子は、グルジア（ジョージア）のモリス・クヴィテラシヴィリ（26）が総合266.33点で優勝。
2位はロシアのミハイル・コリヤダ（26）が264.64点で占め、日本の友野一希（23）は264.19点で3位に入った。
ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。
フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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