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フィギュアGPロシア 男子はグルジア優勝 2位はロシアのコリヤダ、友野は3位
フィギュアGPロシア 男子はグルジア優勝 2位はロシアのコリヤダ、友野は3位
27日、ソチのフィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第6戦ロシア大会男子は、グルジア（ジョージア）のモリス・クヴィテラシヴィリ（26）が総合266.33点で優勝。 2021年11月27日, Sputnik 日本
2021-11-27T21:31+0900
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2位はロシアのミハイル・コリヤダ（26）が264.64点で占め、日本の友野一希（23）は264.19点で3位に入った。ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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フィギュアGPロシア 男子はグルジア優勝 2位はロシアのコリヤダ、友野は3位
27日、ソチのフィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第6戦ロシア大会男子は、グルジア（ジョージア）のモリス・クヴィテラシヴィリ（26）が総合266.33点で優勝。
2位はロシアのミハイル・コリヤダ（26）が264.64点で占め、日本の友野一希（23）は264.19点で3位に入った。
ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。
フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちら
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