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航空機内で女性が猫に母乳を与える 米国

航空機内で女性が猫に母乳を与える 米国

米航空会社デルタ航空のアトランタ（ジョージア州）行きの機内で、乗客の女性が猫に母乳を与えた。英紙ザ・サンが報じた。 2021年11月28日, Sputnik 日本

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女性は猫と一緒に搭乗し、飛行中に猫をキャリーバッグから出し、母乳を与えた。客室乗務員から猫をキャリーバッグに戻すように言われたが、女性は従わなかった。結果、パイロットは、女性がペットをキャリーバッグに戻すことを拒否したことを空港に連絡し、着陸後、治安当局の職員が女性と話しをし、女性は警告を受けた。今年3月には、ハルツーム（スーダン）発ドーハ（カタール）行きの機内で興奮した猫が見つかり、パイロットが引き返すことを余儀なくされた。関連ニュース

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