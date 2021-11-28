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バイデン大統領、防衛費増を期待 岸田首相に電話会談で表明
バイデン大統領、防衛費増を期待 岸田首相に電話会談で表明
... 2021年11月28日, Sputnik 日本
2021-11-28T08:12+0900
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岸田氏は自民党総裁選前、防衛費について「数字に縛られてはならない」と増額に意欲を見せた。米政府筋によると、首相就任直後の電話会談で、バイデン氏は防衛力見直しの着実な進展に期待を示した。望ましい増額幅には触れなかった。(c)KYODONEWS
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バイデン大統領、防衛費増を期待 岸田首相に電話会談で表明
2021年11月28日, 08:12 (更新: 2021年11月28日, 08:21)
【ワシントン共同】バイデン米大統領が１０月上旬の岸田文雄首相との電話会談で、日本の防衛費増額方針に期待を表明していたことが分かった。米政府筋が２７日までに明らかにした。バイデン政権は唯一の競争相手と位置付ける中国の抑止を念頭に、日本の安全保障分野でのさらなる負担を見込んでいる。初の対面での首脳会談が実現すれば主要な議題となるとみられる。
岸田氏は自民党総裁選前、防衛費について「数字に縛られてはならない」と増額に意欲を見せた。米政府筋によると、首相就任直後の電話会談で、バイデン氏は防衛力見直しの着実な進展に期待を示した。望ましい増額幅には触れなかった。