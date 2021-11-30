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フィリピン沖でM5.1の地震
フィリピン沖でM5.1の地震
フィリピンのミンダナオ島沖でマグニチュード5.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年11月30日, Sputnik 日本
2021-11-30T11:03+0900
2021-11-30T11:05+0900
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地震は日本時間9時56分に観測された。震源地はビタオガンの南西4キロの地点。 震源の深さは65.2キロ。これまでのところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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フィリピン沖でM5.1の地震

2021年11月30日, 11:03 (更新: 2021年11月30日, 11:05)
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地震計 - Sputnik 日本, 1920, 30.11.2021
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フィリピンのミンダナオ島沖でマグニチュード5.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は日本時間9時56分に観測された。震源地はビタオガンの南西4キロの地点。 震源の深さは65.2キロ。
これまでのところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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