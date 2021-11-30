登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211130/9642247.html
フィリピン沖でM5.1の地震
フィリピン沖でM5.1の地震
フィリピンのミンダナオ島沖でマグニチュード5.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年11月30日, Sputnik 日本
2021-11-30T11:03+0900
2021-11-30T11:03+0900
2021-11-30T11:05+0900
災害・事故・事件
フィリピン
地震
災害
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_505ce42cabdd3ecba236353fce650f8d.jpg
地震は日本時間9時56分に観測された。震源地はビタオガンの南西4キロの地点。 震源の深さは65.2キロ。これまでのところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
フィリピン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40608d6ce69424f9eb3fc60d757b7a8b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
災害・事故・事件, フィリピン, 地震, 災害
フィリピン沖でM5.1の地震
2021年11月30日, 11:03 (更新: 2021年11月30日, 11:05)
フィリピンのミンダナオ島沖でマグニチュード5.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は日本時間9時56分に観測された
。震源地はビタオガンの南西4キロの地点。 震源の深さは65.2キロ。
これまでのところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。