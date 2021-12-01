登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211201/9649278.html
NATO外相ら、ウクライナ情勢で対露制裁を協議＝NATO事務総長
NATO外相ら、ウクライナ情勢で対露制裁を協議＝NATO事務総長
北大西洋条約機構（NATO）加盟国の外相らはラトビアの首都リガで会合を開き、ウクライナ情勢でロシアが起こし得る行動への対策を協議した。イェンス・ストルテンベルグ事務総長が表明した。 2021年12月1日, Sputnik 日本
2021-12-01T13:00+0900
2021-12-01T13:00+0900
ロシア
nato
ウクライナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/8773369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6265850cf3b6323de83678f106fc6d00.jpg
ストルテンベルグ事務総長は会合後の会見で次のように発言した。また事務総長は、NATOの主要な目的について言及した中で、「ロシアの封じ込み」を指摘したほか、ウクライナの領土保全、および武力行使の阻止も列挙した。さらに事務総長は、ロシア政府と対話を行う必要性を主張し、この対話を「致命的に重要なもの」と評価したほか、ロシア政府、及びベラルーシ政府に対し、軍事訓練の透明性をさらに確保するよう要請した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211201/9647783.html
ロシア
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/8773369_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_ae221f6423584c36d9368ddd3541f158.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, nato, ウクライナ

NATO外相ら、ウクライナ情勢で対露制裁を協議＝NATO事務総長

2021年12月1日, 13:00
© REUTERS / Kenzo TribouillardГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Sputnik 日本, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Kenzo Tribouillard
フォローする
北大西洋条約機構（NATO）加盟国の外相らはラトビアの首都リガで会合を開き、ウクライナ情勢でロシアが起こし得る行動への対策を協議した。イェンス・ストルテンベルグ事務総長が表明した。
ストルテンベルグ事務総長は会合後の会見で次のように発言した。
NATOは欧州連合の加盟国、カナダ、合衆国を束ねるプラットフォームである……我々がこの場で行う政治的議論や調整は個別の国々の決定に影響を及ぼすものである。経済制裁、及び政治的反応は、今日我々が米国とともに協議したことの一部である。我々は世界全体におけるGDPの50%を占めており、これはロシアの行動に対する経済制裁の適用についてNATOで議論する際に意味を持っている。
クリミアの帰属についてベラルーシ大統領が言及 - Sputnik 日本, 1920, 01.12.2021
クリミアの帰属についてベラルーシ大統領が言及
02:39
また事務総長は、NATOの主要な目的について言及した中で、「ロシアの封じ込み」を指摘したほか、ウクライナの領土保全、および武力行使の阻止も列挙した。
さらに事務総長は、ロシア政府と対話を行う必要性を主張し、この対話を「致命的に重要なもの」と評価したほか、ロシア政府、及びベラルーシ政府に対し、軍事訓練の透明性をさらに確保するよう要請した。
関連ニュース
英国、ロシアとの有事に備えドイツに装甲部隊を配置
プーチン大統領は欧州を苛立たせる達人＝ブルームバーグ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
13:00NATO外相ら、ウクライナ情勢で対露制裁を協議＝NATO事務総長
12:21皇位継承策２案、年内にも集約　女性皇籍維持と皇族の養子縁組
11:38トランプ氏、民主党の歳出法案阻止を共和党に呼びかけ
10:45トルコが日量4000万㎥の天然ガスを掘削へ＝土大統領
10:06米国、需要に合わせた原油の供給をOPEC＋に要請＝ホワイトハウス
09:29オミクロン株検出の南ア、1日の感染者が2倍に
08:54米ミシガン州の学校で発砲事件、3人死亡【動画】
08:21ブレント原油、1バレル68ドル下回る　2020年3月以来の暴落
07:10ツィッター　本人の同意なき投稿画像を削除へ
05:59スペースXのイーロン・マスク氏　社員に経営破綻リスクを指摘
04:50コロナ感染者の遺体2体が安置所内で15カ月も忘却　インド
03:45韓国　オミクロン感染者が確認
02:39クリミアの帰属についてベラルーシ大統領が言及
01:30中国で106歳の男性にコロナ・ワクチン接種
00:31愛犬と一緒に波乗り！　ブラジルでイベント開催
昨日米軍戦闘機が青森空港に緊急着陸　民間機8機が欠航
昨日『イカゲーム』がゴッサム・インディペンデント映画賞を受賞　韓国作品では史上初
昨日中国外務省　　オミクロンは北京オリンピックに影響なし
昨日Xiaomi　EVの年間の生産計画台数が明かされる
昨日新型コロナ　新たな変異株「オミクロン株」について分かっていること