NATO外相ら、ウクライナ情勢で対露制裁を協議＝NATO事務総長

NATOは欧州連合の加盟国、カナダ、合衆国を束ねるプラットフォームである……我々がこの場で行う政治的議論や調整は個別の国々の決定に影響を及ぼすものである。経済制裁、及び政治的反応は、今日我々が米国とともに協議したことの一部である。我々は世界全体におけるGDPの50%を占めており、これはロシアの行動に対する経済制裁の適用についてNATOで議論する際に意味を持っている。