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羽生選手 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
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フィギュア　グランプリファイナルが開催中止へ
フィギュア　グランプリファイナルが開催中止へ
日本で9日から開催を予定していたフィギュアスケート・グランプリファイナルが、中止になることが分かった。朝日新聞が報じている。 2021年12月2日, Sputnik 日本
2021-12-02T13:52+0900
2021-12-02T14:35+0900
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同紙が関係者の話を引用したところによると、この決定は、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の世界的な感染拡大で、外国人の新規入国が停止された影響によるもの。同大会の開催中止については、2日中に発表される。グランプリファイナルには、日本の鍵山優真選手（18）や宇野昌磨選手（23）、坂本花織選手（21）、ロシアからはミハイル・コリヤダ選手（26）、カミラ・ワリエワ選手（15）、アンナ・シェルバコワ選手（17）や、ペアのアナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリヤモフ組などが出場を予定していた。グランプリファイナルは、大阪で9日から12日まで開催の予定だった。関連ニュース
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フィギュア　グランプリファイナルが開催中止へ

2021年12月2日, 13:52 (更新: 2021年12月2日, 14:35)
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日本で9日から開催を予定していたフィギュアスケート・グランプリファイナルが、中止になることが分かった。朝日新聞が報じている。
同紙が関係者の話を引用したところによると、この決定は、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の世界的な感染拡大で、外国人の新規入国が停止された影響によるもの。
同大会の開催中止については、2日中に発表される。
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グランプリファイナルには、日本の鍵山優真選手（18）や宇野昌磨選手（23）、坂本花織選手（21）、ロシアからはミハイル・コリヤダ選手（26）、カミラ・ワリエワ選手（15）、アンナ・シェルバコワ選手（17）や、ペアのアナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリヤモフ組などが出場を予定していた。
グランプリファイナルは、大阪で9日から12日まで開催の予定だった。
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