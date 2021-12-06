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政府、米軍の駐留費負担増額へ 日米実務者、詰めの協議

政府、米軍の駐留費負担増額へ 日米実務者、詰めの協議

... 2021年12月6日, Sputnik 日本

2021-12-06T08:34+0900

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米軍は、中国の急速な軍事力増強に対抗するため、日本周辺に最新鋭の装備を展開。在日米軍のコストも増加しており、日本側は日米同盟の抑止力・対処力を向上させるためには、一定の負担増はやむを得ないと判断したもようだ。増額幅が今後の焦点となる。(c)KYODONEWS

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