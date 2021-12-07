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中国　五輪でウィンタースポーツ産業の振興めざす
中国　五輪でウィンタースポーツ産業の振興めざす
米国が北京冬季オリンピック・パラリンピックの外交的ボイコットを決定する中、中国国内では現在、多くの市民がスキーやスノーボードを楽しむなど空前のウィンタースポーツブームが到来している。 2021年12月7日, Sputnik 日本
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2014年は1030万人だった中国国内のスキー人口は、冬季五輪の誘致成功をきっかけに急増。2019年には2090万人に達した。ウィンタースポーツの需要をさらに高めたいとする中国政府は現在、国内のウィンタースポーツ人口を3億人に増やし、1兆元（約17兆8800億円）規模まで産業を拡大させるという目標を掲げている。
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中国　五輪でウィンタースポーツ産業の振興めざす

2021年12月7日, 21:04 (更新: 2021年12月7日, 21:22)
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米国が北京冬季オリンピック・パラリンピックの外交的ボイコットを決定する中、中国国内では現在、多くの市民がスキーやスノーボードを楽しむなど空前のウィンタースポーツブームが到来している。
2014年は1030万人だった中国国内のスキー人口は、冬季五輪の誘致成功をきっかけに急増。2019年には2090万人に達した。
ウィンタースポーツの需要をさらに高めたいとする中国政府は現在、国内のウィンタースポーツ人口を3億人に増やし、1兆元（約17兆8800億円）規模まで産業を拡大させるという目標を掲げている。
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ウインタースポーツを楽しむ人々（中国・河北省）

ウインタースポーツを楽しむ人々（中国・河北省） - Sputnik 日本
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ウインタースポーツを楽しむ人々（中国・河北省）

© REUTERS / Thomas Suen

冬季五輪の競技会場（中国河北省・張家口）

冬季五輪の競技会場（中国河北省・張家口） - Sputnik 日本
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冬季五輪の競技会場（中国河北省・張家口）

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スキー場でリフトに乗る女性（中国・河北省張家口）

スキー場でリフトに乗る女性（中国・河北省張家口） - Sputnik 日本
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スキー場でリフトに乗る女性（中国・河北省張家口）

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五輪会場に建設された選手村（中国・河北省張家口）

五輪会場に建設された選手村（中国・河北省張家口） - Sputnik 日本
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五輪会場に建設された選手村（中国・河北省張家口）

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ウィンタースポーツ用品店の前を歩く人々（中国・河北省張家口）

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ウィンタースポーツ用品店の前を歩く人々（中国・河北省張家口）

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ゲレンデを滑るスキーヤーたち（中国・河北省張家口）

ゲレンデを滑るスキーヤーたち（中国・河北省張家口） - Sputnik 日本
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ゲレンデを滑るスキーヤーたち（中国・河北省張家口）

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プロテクターを装着してスキー場を移動するスノーボーダー（中国・河北省張家口）

プロテクターを装着してスキー場を移動するスノーボーダー（中国・河北省張家口） - Sputnik 日本
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プロテクターを装着してスキー場を移動するスノーボーダー（中国・河北省張家口）

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北京冬季オリンピックのモニュメント（中国・北京）

北京冬季オリンピックのモニュメント（中国・北京） - Sputnik 日本
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北京冬季オリンピックのモニュメント（中国・北京）

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五輪会場に向かう高速道路に架けられたオリンピックカラーのアーチ（中国・河北省張家口）

五輪会場に向かう高速道路に架けられたオリンピックカラーのアーチ（中国・河北省張家口） - Sputnik 日本
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五輪会場に向かう高速道路に架けられたオリンピックカラーのアーチ（中国・河北省張家口）

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プロテクターを装着するスノーボーダー（中国・河北省張家口）

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プロテクターを装着するスノーボーダー（中国・河北省張家口）

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