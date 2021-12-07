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中国 五輪でウィンタースポーツ産業の振興めざす

中国 五輪でウィンタースポーツ産業の振興めざす

米国が北京冬季オリンピック・パラリンピックの外交的ボイコットを決定する中、中国国内では現在、多くの市民がスキーやスノーボードを楽しむなど空前のウィンタースポーツブームが到来している。 2021年12月7日, Sputnik 日本

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2014年は1030万人だった中国国内のスキー人口は、冬季五輪の誘致成功をきっかけに急増。2019年には2090万人に達した。ウィンタースポーツの需要をさらに高めたいとする中国政府は現在、国内のウィンタースポーツ人口を3億人に増やし、1兆元（約17兆8800億円）規模まで産業を拡大させるという目標を掲げている。

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