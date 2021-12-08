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駐留費負担２１００億円超 １月署名へ日米最終調整

駐留費負担２１００億円超 １月署名へ日米最終調整

日米両政府は２０２２年度から５年間の在日米軍駐留経費の日本側負担（思いやり予算）を巡り、１年当たり２１００億円超の規模とする方向で最終調整に入った。２１年度の負担２０１７億円より増額。西太平洋に軍事力を拡大している中国への対応を念頭に、自衛隊と米軍の共同訓練の費用名目などで積み増す方向だ。 2021年12月8日, Sputnik 日本

2021-12-08T08:21+0900

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両政府は、来年１月で検討している外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会（２プラス２）に合わせた署名を目指す。複数の政府関係者が７日明らかにした。思いやり予算の総額は１６～２０年度で計約９４００億円。在日米軍基地の光熱水費や労務費が大半を占めていた。(c)KYODONEWS

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