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ミャンマーで「沈黙のストライキ」始まる　軍に抗議　
ミャンマーで「沈黙のストライキ」始まる　軍に抗議　
クーデターで国軍が権力を握ったミャンマーで10日、世界人権デーに合わせて市民らが一斉に仕事を休み、軍への抗議の意思を示す「沈黙のストライキ」を開始した。日本のメディアが報じている。 2021年12月10日, Sputnik 日本
2021-12-10T22:20+0900
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ミャンマーでのクーデター
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ミャンマーでは今年2月に国軍によるクーデターが発生して以来、軍による市民への弾圧が続いている。こうした中、最大都市ヤンゴンで5日、デモ隊に軍の車両が突っ込み負傷者が出たことから、民主派の団体などがストライキを呼び掛けていた。SNSの投稿によると、ヤンゴンのほか中部のマンダレー地方域、バゴー地方域などでも店のシャッターが下ろされている。現地の人権団体によると、軍の弾圧による国内の犠牲者はこれまでに1300人を超す。また、6日にはアウン・サン・スー・チー元国家顧問（76）が社会不安の扇動の罪などで禁錮4年が言い渡されており、市民の軍に対する反発が強まっている。
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ミャンマーで「沈黙のストライキ」始まる　軍に抗議　

2021年12月10日, 22:20 (更新: 2021年12月10日, 22:29)
© AP Photo / Aung Shine OoСуперлуние, наблюдаемое в городе Нейпьидо, Мьянма
Суперлуние, наблюдаемое в городе Нейпьидо, Мьянма - Sputnik 日本, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Aung Shine Oo
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クーデターで国軍が権力を握ったミャンマーで10日、世界人権デーに合わせて市民らが一斉に仕事を休み、軍への抗議の意思を示す「沈黙のストライキ」を開始した。日本のメディアが報じている。
ミャンマーでは今年2月に国軍によるクーデターが発生して以来、軍による市民への弾圧が続いている。
こうした中、最大都市ヤンゴンで5日、デモ隊に軍の車両が突っ込み負傷者が出たことから、民主派の団体などがストライキを呼び掛けていた
SNSの投稿によると、ヤンゴンのほか中部のマンダレー地方域、バゴー地方域などでも店のシャッターが下ろされている。
現地の人権団体によると、軍の弾圧による国内の犠牲者はこれまでに1300人を超す。また、6日にはアウン・サン・スー・チー元国家顧問（76）が社会不安の扇動の罪などで禁錮4年が言い渡されており、市民の軍に対する反発が強まっている。
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