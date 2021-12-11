登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211211/39-9715551.html
米国　消費者物価指数が39年ぶりの記録的高水準
米国　消費者物価指数が39年ぶりの記録的高水準
10日、米労働省が発表した11月の消費者物価指数は前年同月比で6.8％上昇し、およそ39年ぶりの高い水準を記録した。NHKが報じた。 2021年12月11日, Sputnik 日本
2021-12-11T05:05+0900
2021-12-11T05:05+0900
経済
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/217/02/2170215_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ebf9e15e746b4ebb892100af29909ae0.jpg
NHKの報道によれば、米国の消費者物価は2021年10月にすでに6％台に達して、連邦準備制度理事会の目標の2％程度を大きく上回っていた。米国経済はモノやサービスの需要は高まっているにもかかわらず、サプライチェーンの混乱による品不足で値上げの動きが出ていることが高い消費者物価指数の原因となっている。連邦準備制度理事会のパウエル議長は11月、今までの一時的な物価上昇という見解を修正し、インフレ対処に量的緩和策を前倒しして終了させる必要性に言及していた。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/217/02/2170215_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_adc866e86f27d7ce79689469612f61ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
経済, 米国

米国　消費者物価指数が39年ぶりの記録的高水準

2021年12月11日, 05:05
© Sputnik / Natalia Seliverstova米国　消費者物価指数が39年ぶりの記録的高水準
米国　消費者物価指数が39年ぶりの記録的高水準 - Sputnik 日本, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
フォローする
10日、米労働省が発表した11月の消費者物価指数は前年同月比で6.8％上昇し、およそ39年ぶりの高い水準を記録した。NHKが報じた。
NHKの報道によれば、米国の消費者物価は2021年10月にすでに6％台に達して、連邦準備制度理事会の目標の2％程度を大きく上回っていた。
米国経済はモノやサービスの需要は高まっているにもかかわらず、サプライチェーンの混乱による品不足で値上げの動きが出ていることが高い消費者物価指数の原因となっている。

連邦準備制度理事会のパウエル議長は11月、今までの一時的な物価上昇という見解を修正し、インフレ対処に量的緩和策を前倒しして終了させる必要性に言及していた。
関連ニュース
サクソバンクが2022年を大胆予測　米国のインフレ率は第二次世界大戦後初の15％へ
バイデン大統領、債務上限引き上げ法案に署名
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
05:05米国　消費者物価指数が39年ぶりの記録的高水準
04:30フィギュアのワリエワが語るトゥトベリーゼ・コーチ像　インスピレーションを与えてくれる
04:10ムラトフ、レッサ両氏にノーベル平和賞が授与
03:11カンボジアが米国の武器禁輸に報復　米国製武器の完全排除へ
02:04中国　国際線再開見通しは半年後
01:00NATO事務総長　ノルマンディー方式でのウクライナに関する対話を支持
00:31アルゼンチン　空一面に奇妙な雲が広がる
昨日「ハリ・ポタ」の稀本がオークションへ　記録的価格で落札
昨日Google Playのゲーム　2022年にはWindows PCでも遊べるようになる
昨日ミャンマーで「沈黙のストライキ」始まる　軍に抗議　
昨日豪カップル　愛犬とクリスマスを過ごすため360万円のプラベートジェットを借りる
昨日日本　自民党・石原氏、内閣官房参与を辞任　雇用調整助成金の受給問題で　
昨日ロンドン最高裁　米国によるアサンジ氏引き渡しの訴えを認める
昨日破滅的な年－米国各地の殺人件数が記録的な水準に
昨日15歳のティーンエイジャーが史上最年少で大学を卒業　米国
昨日ロシア北部都市の住民　吹雪のため映画館に足止め
昨日日本の人気アニメ制作会社　脱税で罰金3000万円、社長に有罪判決
昨日日本　新たに8人がオミクロン株感染　合計で12人に
昨日サイト「IMDb」がもっとも人気の高かった2021年の映画作品を発表
昨日老朽化した石炭火力発電所の意外な利用法