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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211213/9723478.html
理研 日本で新型コロナ致死率が低い要因を解明
理研 日本で新型コロナ致死率が低い要因を解明
日本の理化学研究所は、日本で新型コロナウイルスの致死率が低い要因は日本人の遺伝子にあるとの実験結果を発表した。 2021年12月13日, Sputnik 日本
2021-12-13T07:27+0900
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研究
新型コロナウイルス
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研究チームは、重症化を防ぐ抗原分子HLA-A24は日本人の約6割が持っており、欧米ではわずか1-2割の人にしかないという。ウイルスが体内に入ると、抗原HLA-A24の防御機能が働き、白血球の中で免疫反応を誘引する。それがウイルスに感染した細胞を排除する「キラーT細胞」となる。関連ニュース
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研究, 健康
理研 日本で新型コロナ致死率が低い要因を解明
日本の理化学研究所は、日本で新型コロナウイルスの致死率が低い要因は日本人の遺伝子にあるとの実験結果を発表した。
研究チームは、重症化を防ぐ抗原分子HLA-A24は日本人の約6割が持っており
、欧米ではわずか1-2割の人にしかないという。
ウイルスが体内に入ると、抗原HLA-A24の防御機能が働き、白血球の中で免疫反応を誘引する。それがウイルスに感染した細胞を排除する「キラーT細胞」となる。