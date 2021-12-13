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理研　日本で新型コロナ致死率が低い要因を解明
理研　日本で新型コロナ致死率が低い要因を解明
日本の理化学研究所は、日本で新型コロナウイルスの致死率が低い要因は日本人の遺伝子にあるとの実験結果を発表した。 2021年12月13日, Sputnik 日本
2021-12-13T07:27+0900
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研究チームは、重症化を防ぐ抗原分子HLA-A24は日本人の約6割が持っており、欧米ではわずか1-2割の人にしかないという。ウイルスが体内に入ると、抗原HLA-A24の防御機能が働き、白血球の中で免疫反応を誘引する。それがウイルスに感染した細胞を排除する「キラーT細胞」となる。関連ニュース
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研究, 健康

理研　日本で新型コロナ致死率が低い要因を解明

2021年12月13日, 07:27
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© AFP 2021 / Charly Triballeau
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日本の理化学研究所は、日本で新型コロナウイルスの致死率が低い要因は日本人の遺伝子にあるとの実験結果を発表した。
研究チームは、重症化を防ぐ抗原分子HLA-A24は日本人の約6割が持っており、欧米ではわずか1-2割の人にしかないという。
ファイザー製ワクチン - Sputnik 日本, 1920, 12.12.2021
新型コロナウイルス
香港の研究チーム「オミクロン株に対するファイザー製ワクチンの有効性は従来の32分の1」
昨日, 19:16
ウイルスが体内に入ると、抗原HLA-A24の防御機能が働き、白血球の中で免疫反応を誘引する。それがウイルスに感染した細胞を排除する「キラーT細胞」となる。
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