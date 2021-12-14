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香港行政長官宛てに刃物入りの脅迫文が届く
香港行政長官宛てに刃物入りの脅迫文が届く
香港特別行政区政府は、林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官宛てにカッターの刃のような刃物が入った脅迫文が届いたと発表した。 2021年12月14日, Sputnik 日本
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脅迫文は、13日に郵便受けの定期確認で見つかり、警察に通報した。香港政府は「香港行政長官弁公室の報道官はこの行為を非難した。香港は法を遵守する社会であり、暴力や脅迫などの違法行為を容認しない」と発表した。また、それが行政長官または他の公務員であろうと、公務員の職務遂行に影響を与えるために違法な手段が使用された場合、香港政府はそれに真剣に対処し、罪を犯した者の責任を問うための努力を惜しまないと指摘した。脅迫文は、12月19日の香港立法会（議会）選挙を前に政府庁舎に届いた。関連ニュース
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香港行政長官宛てに刃物入りの脅迫文が届く
2021年12月14日, 14:57 (更新: 2021年12月14日, 15:03)
香港特別行政区政府は、林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官宛てにカッターの刃のような刃物が入った脅迫文が届いたと発表した。
脅迫文は、13日に郵便受けの定期確認で見つかり、警察に通報した。
香港政府は「香港行政長官弁公室の報道官はこの行為を非難した。香港は法を遵守する社会であり、暴力や脅迫などの違法行為を容認しない」と発表した。
また、それが行政長官または他の公務員であろうと、公務員の職務遂行に影響を与えるために違法な手段が使用された場合、香港政府はそれに真剣に対処し、罪を犯した者の責任を問うための努力を惜しまないと指摘した。
脅迫文は、12月19日の香港立法会（議会）選挙を前に政府庁舎に届いた。