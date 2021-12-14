登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211214/9732040.html
香港行政長官宛てに刃物入りの脅迫文が届く
香港行政長官宛てに刃物入りの脅迫文が届く
香港特別行政区政府は、林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官宛てにカッターの刃のような刃物が入った脅迫文が届いたと発表した。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T14:57+0900
2021-12-14T15:03+0900
香港
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/664/07/6640755_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48c33277c05b2a97ae36fe6517415fbb.jpg
脅迫文は、13日に郵便受けの定期確認で見つかり、警察に通報した。香港政府は「香港行政長官弁公室の報道官はこの行為を非難した。香港は法を遵守する社会であり、暴力や脅迫などの違法行為を容認しない」と発表した。また、それが行政長官または他の公務員であろうと、公務員の職務遂行に影響を与えるために違法な手段が使用された場合、香港政府はそれに真剣に対処し、罪を犯した者の責任を問うための努力を惜しまないと指摘した。脅迫文は、12月19日の香港立法会（議会）選挙を前に政府庁舎に届いた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211214/asean-9731894.html
香港
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/664/07/6640755_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d42176e9eb71b4b8026d2d5d10e087cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
香港, 国際

香港行政長官宛てに刃物入りの脅迫文が届く

2021年12月14日, 14:57 (更新: 2021年12月14日, 15:03)
© AP Photo / Jae C. Hongキャリー・ラム
キャリー・ラム - Sputnik 日本, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
フォローする
香港特別行政区政府は、林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官宛てにカッターの刃のような刃物が入った脅迫文が届いたと発表した。
脅迫文は、13日に郵便受けの定期確認で見つかり、警察に通報した。
香港政府は「香港行政長官弁公室の報道官はこの行為を非難した。香港は法を遵守する社会であり、暴力や脅迫などの違法行為を容認しない」と発表した。
ブリンケン国務長官 - Sputnik 日本, 1920, 14.12.2021
米国務省、ASEAN加盟国とのパートナーシップ強化へ　中国の「攻撃的な」行動に対抗
14:36
また、それが行政長官または他の公務員であろうと、公務員の職務遂行に影響を与えるために違法な手段が使用された場合、香港政府はそれに真剣に対処し、罪を犯した者の責任を問うための努力を惜しまないと指摘した。
脅迫文は、12月19日の香港立法会（議会）選挙を前に政府庁舎に届いた。
関連ニュース
日本共産党、政府に外交ボイコット訴える　「人権抑圧の黙認となりかねない」
オーストラリアも外交ボイコットを表明　北京冬季五輪
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
15:16日本　梅毒の感染者数が過去最多
14:57香港行政長官宛てに刃物入りの脅迫文が届く
14:36米国務省、ASEAN加盟国とのパートナーシップ強化へ　中国の「攻撃的な」行動に対抗
13:30岸田首相、「桜を見る会」開かず　招待者膨張「大いに反省」
12:51インドネシア沖でM7.2の地震
12:21韓国　コロナによる1日の死亡者数、最多更新
11:37イーロン・マスク氏、二酸化炭素をロケット燃料に変換するプログラムの開始を発表
10:55米、韓国大統領の発言を支持＝朝鮮戦争終結宣言への原則合意で
09:54米体操連盟、性的虐待被害者に示談金支払い
09:18フィギュア　コストルナヤが怪我のためロシア選手権欠場
08:26プーチン大統領、英首相と電話会談　NATO拡大防止に向けた合意の必要性を主張
07:39ソニー　プレステ5のカバーに新色発表
06:46カリフォルニアの海岸で頭が半透明の「異星」魚が発見
05:35気候変動と紛争を結びつける国連安保理決議案にロシアが拒否権
04:42竜巻被害のケンタッキー州　64人が死亡、行方不明は100人超　知事
03:33韓国　人どうしの接触を制限し「接触しない社会」の実現に邁進　ガーディアン紙
02:20凍った池に落ちた犬を警官が素っ裸になって救助　スペイン
01:11タイム誌の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」2021はイーロン・マスク氏に
00:01オミクロン株、中国大陸部まで侵入　中国で初の感染が確認
昨日英国　オミクロン感染で初の死亡例