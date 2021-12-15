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日本 石原伸晃元幹事長、地元事務所の家賃を妻の企業に支出＝文春オンライン

日本 石原伸晃元幹事長、地元事務所の家賃を妻の企業に支出＝文春オンライン

文春オンラインは15日、日本の自由民主党の石原伸晃元幹事長が、地元事務所の家賃を妻が代表取締役を務める企業に支出していることがわかったと報じた。 2021年12月15日, Sputnik 日本

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石原氏は10日、今月3日付で就任した内閣官房参与を辞任した。石原氏は、自身が代表を務める政治団体が「雇用調整助成金」を受給したとして批判を浴びていた。文春オンラインによると、石原氏が代表を務める「自由民主党東京都第8選挙区支部」は、昨年8月24日以降、「敷金」「事務所賃借料」として、石原氏の妻・里紗氏が代表取締役を務める「株式会社アネモス」に計約163万円を支出しているという。関連ニュース

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