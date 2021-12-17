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https://jp.sputniknews.com/20211217/9805598.html
日本外務省 台湾に関する問題を担当する企画官ポスト新設へ
日本外務省 台湾に関する問題を担当する企画官ポスト新設へ
日本外務省は2022年度、台湾に関する問題を担当する企画官ポストを新設する。NHKなどの日本のマスコミが報じた。 2021年12月17日, Sputnik 日本
2021-12-17T16:30+0900
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NHKによると、新しい企画官ポストは、2022年度から外務省のアジア大洋州局中国・モンゴル第一課に設けられる。新設の企画官は、「台湾海峡や沖縄県の尖閣諸島などを含めた海洋問題」を担当する。中国が海洋進出を強めていることを踏まえ、体制を強化する必要があるという。関連ニュース
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日本外務省 台湾に関する問題を担当する企画官ポスト新設へ
2021年12月17日, 16:30 (更新: 2021年12月17日, 17:10)
日本外務省は2022年度、台湾に関する問題を担当する企画官ポストを新設する。NHKなどの日本のマスコミが報じた。
NHKによると
、新しい企画官ポストは、2022年度から外務省のアジア大洋州局中国・モンゴル第一課に設けられる。
新設の企画官は、「台湾海峡や沖縄県の尖閣諸島などを含めた海洋問題」を担当する。
中国が海洋進出を強めていることを踏まえ、体制を強化する必要があるという。