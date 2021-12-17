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新型コロナウイルス
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研究者が指摘　新型コロナ完治者で老化が促進
研究者が指摘　新型コロナ完治者で老化が促進
分子生物学者でウイルス学者のマキシム・スクラチェフ氏が、新型コロナウイスと老化で発生する身体劣化の類似性について発表した。 2021年12月17日, Sputnik 日本
2021-12-17T18:56+0900
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新型コロナウイルス
オミクロン株
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同研究者は、「発症論およびコロナウイルスが皆さんにもたらす有害性という観点から見た場合、血管と血管内皮、つまり、血管内部にある薄い細胞膜が焦点となる」と指摘した。スクラチェフ氏によれば、人体に対するこうしたコロナウイルスの影響のメカニズムが、感染時に生じる老化に似たプロセスについて説明することを可能にする。また、免疫学者のブラチスラフ・ジェムチュゴフ氏は、新型コロナによる老化は血管の初期劣化に起因すると指摘する。同氏によれば、コロナウイルスが寿命をどのくらい縮めることになるか正確に見通すことは不可能だという。関連記事
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オミクロン株

研究者が指摘　新型コロナ完治者で老化が促進

2021年12月17日, 18:56
© REUTERS / Kim Hong-JiМедицинский работник проходит мимо монитора с видео из палат пациентов в больнице Пхёнтхэке, Южная Корея
Медицинский работник проходит мимо монитора с видео из палат пациентов в больнице Пхёнтхэке, Южная Корея - Sputnik 日本, 1920, 17.12.2021
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分子生物学者でウイルス学者のマキシム・スクラチェフ氏が、新型コロナウイスと老化で発生する身体劣化の類似性について発表した。
同研究者は、「発症論およびコロナウイルスが皆さんにもたらす有害性という観点から見た場合、血管と血管内皮、つまり、血管内部にある薄い細胞膜が焦点となる」と指摘した。
東京　新型コロナウイルス - Sputnik 日本, 1920, 14.10.2021
新型コロナウイルス
コロナ回復者の自然免疫応答はどれくらい維持されるか　研究で明らかに
10月14日, 04:45
スクラチェフ氏によれば、人体に対するこうしたコロナウイルスの影響のメカニズムが、感染時に生じる老化に似たプロセスについて説明することを可能にする。
また、免疫学者のブラチスラフ・ジェムチュゴフ氏は、新型コロナによる老化は血管の初期劣化に起因すると指摘する。同氏によれば、コロナウイルスが寿命をどのくらい縮めることになるか正確に見通すことは不可能だという。
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