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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211217/9806361.html
研究者が指摘 新型コロナ完治者で老化が促進
研究者が指摘 新型コロナ完治者で老化が促進
分子生物学者でウイルス学者のマキシム・スクラチェフ氏が、新型コロナウイスと老化で発生する身体劣化の類似性について発表した。 2021年12月17日, Sputnik 日本
2021-12-17T18:56+0900
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新型コロナウイルス
オミクロン株
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同研究者は、「発症論およびコロナウイルスが皆さんにもたらす有害性という観点から見た場合、血管と血管内皮、つまり、血管内部にある薄い細胞膜が焦点となる」と指摘した。スクラチェフ氏によれば、人体に対するこうしたコロナウイルスの影響のメカニズムが、感染時に生じる老化に似たプロセスについて説明することを可能にする。また、免疫学者のブラチスラフ・ジェムチュゴフ氏は、新型コロナによる老化は血管の初期劣化に起因すると指摘する。同氏によれば、コロナウイルスが寿命をどのくらい縮めることになるか正確に見通すことは不可能だという。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20211014/8762271.html
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オミクロン株
研究者が指摘 新型コロナ完治者で老化が促進
分子生物学者でウイルス学者のマキシム・スクラチェフ氏が、新型コロナウイスと老化で発生する身体劣化の類似性について発表した。
同研究者は、「発症論およびコロナウイルスが皆さんにもたらす有害性という観点から見た場合、血管と血管内皮、つまり、血管内部にある薄い細胞膜が焦点となる」と指摘した。
スクラチェフ氏によれば、人体に対するこうしたコロナウイルスの影響のメカニズムが、感染時に生じる老化に似たプロセスについて説明することを可能にする。
また、免疫学者のブラチスラフ・ジェムチュゴフ氏は、新型コロナによる老化は血管の初期劣化に起因すると指摘する。同氏によれば、コロナウイルスが寿命をどのくらい縮めることになるか正確に見通すことは不可能だという。