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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211221/9826888.html
米国 オミクロン株感染による初の死亡例を確認
米国 オミクロン株感染による初の死亡例を確認
米国で20日、新型コロナウイルスのオミクロン株感染による初の死亡例が確認された。ABCニュースが報じた。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T10:39+0900
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2021-12-21T10:43+0900
新型コロナウイルス
米国
新型コロナウイルスの新たな変異種
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ABCニュースによると、死亡したのはテキサス州ハリス郡の50代男性で、ワクチン接種を受けておらず、健康上の問題はなかった。また、米疾病対策センター（CDC）によると、18日までの1週間の国内感染者数のうち、オミクロン株が73.2％を占め、デルタ株を上回った。関連ニュース
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米国, 新型コロナウイルスの新たな変異種
米国 オミクロン株感染による初の死亡例を確認
2021年12月21日, 10:39 (更新: 2021年12月21日, 10:43)
米国で20日、新型コロナウイルスのオミクロン株感染による初の死亡例が確認された。ABCニュースが報じた。
ABCニュースによると
、死亡したのはテキサス州ハリス郡の50代男性で、ワクチン接種を受けておらず、健康上の問題はなかった。
また、米疾病対策センター（CDC）によると、18日までの1週間の国内感染者数のうち、オミクロン株が73.2％を占め、デルタ株を上回った。