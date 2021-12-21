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新型コロナウイルス
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米国　オミクロン株感染による初の死亡例を確認
米国　オミクロン株感染による初の死亡例を確認
米国で20日、新型コロナウイルスのオミクロン株感染による初の死亡例が確認された。ABCニュースが報じた。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T10:39+0900
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ABCニュースによると、死亡したのはテキサス州ハリス郡の50代男性で、ワクチン接種を受けておらず、健康上の問題はなかった。また、米疾病対策センター（CDC）によると、18日までの1週間の国内感染者数のうち、オミクロン株が73.2％を占め、デルタ株を上回った。関連ニュース
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米国, 新型コロナウイルスの新たな変異種

米国　オミクロン株感染による初の死亡例を確認

2021年12月21日, 10:39 (更新: 2021年12月21日, 10:43)
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米国で20日、新型コロナウイルスのオミクロン株感染による初の死亡例が確認された。ABCニュースが報じた。
ABCニュースによると、死亡したのはテキサス州ハリス郡の50代男性で、ワクチン接種を受けておらず、健康上の問題はなかった。
また、米疾病対策センター（CDC）によると、18日までの1週間の国内感染者数のうち、オミクロン株が73.2％を占め、デルタ株を上回った。
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