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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211222/9837210.html
アストラゼネカ社とオックスフォード大学 オミクロン株用ワクチンの開発に着手
アストラゼネカ社とオックスフォード大学 オミクロン株用ワクチンの開発に着手
英オックスフォード大学と、新型コロナ用ワクチンを開発しているアストラゼネカ社がオミクロン株用ワクチンの開発に着手した。 2021年12月22日, Sputnik 日本
2021-12-22T16:35+0900
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新型コロナウイルス
研究
オミクロン株
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22日、フィナンシャル・タイムズ紙はアストラゼネカ社の発表を引用し、「オックスフォード大学と共同で私たちは、必要な場合に備え、『オミクロン株』用のワクチン製造に向けた準備を開始した」と報じた。研究者らは、必要な場合100日程度でワクチンの改良は可能だと見ている。世界保健機関（WHO）は以前、ファイザー社とアストラゼネカ社のワクチンの予備調査で、同社ワクチンのオミクロン株に対する有効性が対デルタ株より低いことが明らかとなったと発表した。
https://jp.sputniknews.com/20211222/who-nuvaxovid-9833523.html
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研究, オミクロン株
アストラゼネカ社とオックスフォード大学 オミクロン株用ワクチンの開発に着手
英オックスフォード大学と、新型コロナ用ワクチンを開発しているアストラゼネカ社がオミクロン株用ワクチンの開発に着手した。
22日、フィナンシャル・タイムズ紙はアストラゼネカ社の発表
を引用し、「オックスフォード大学と共同で私たちは、必要な場合に備え、『オミクロン株』用のワクチン製造に向けた準備を開始した」と報じた。
研究者らは、必要な場合100日程度でワクチンの改良は可能だと見ている。
世界保健機関（WHO）は以前、ファイザー社とアストラゼネカ社のワクチンの予備調査
で、同社ワクチンのオミクロン株に対する有効性が対デルタ株より低いことが明らかとなったと発表した。