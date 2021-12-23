登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211223/9842016.html
米国の感染率が1週間で25%増加、1日平均15万人
米国の感染率が1週間で25%増加、1日平均15万人
米国では1週間で新型コロナウイルスの感染率が25%増加した。米疾病予防管理センター（CDC）のロシェル・ワレンスキー所長が明らかにした。 2021年12月23日, Sputnik 日本
2021-12-23T10:15+0900
2021-12-23T10:15+0900
2021-12-23T10:15+0900
新型コロナウイルス
国際
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/9650594_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_67a78b1e31bc6242eeebd931ad696e46.jpg
CDCによると、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人となっている。ワレンスキー氏によると、オミクロン株の占める割合は増加しているものの、想定の範囲内だという。CDCによると、米国ではオミクロン株が新規感染者の約75パーセントを占めている。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/9650594_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_137af58fcf1f25c71039e7d816d8e334.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際, 米国
米国の感染率が1週間で25%増加、1日平均15万人
米国では1週間で新型コロナウイルスの感染率が25%増加した。米疾病予防管理センター（CDC）のロシェル・ワレンスキー所長が明らかにした。
CDCによると、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人となっている。
ワレンスキー氏によると、オミクロン株の占める割合は増加しているものの、想定の範囲内だという。
CDCによると、米国ではオミクロン株が新規感染者の約75パーセントを占めている。