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新型コロナウイルス
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米国の感染率が1週間で25%増加、1日平均15万人
米国の感染率が1週間で25%増加、1日平均15万人
米国では1週間で新型コロナウイルスの感染率が25%増加した。米疾病予防管理センター（CDC）のロシェル・ワレンスキー所長が明らかにした。 2021年12月23日, Sputnik 日本
2021-12-23T10:15+0900
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CDCによると、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人となっている。ワレンスキー氏によると、オミクロン株の占める割合は増加しているものの、想定の範囲内だという。CDCによると、米国ではオミクロン株が新規感染者の約75パーセントを占めている。関連ニュース
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米国の感染率が1週間で25%増加、1日平均15万人

2021年12月23日, 10:15
© REUTERSオミクロン
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米国では1週間で新型コロナウイルスの感染率が25%増加した。米疾病予防管理センター（CDC）のロシェル・ワレンスキー所長が明らかにした。
CDCによると、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人となっている。
ワレンスキー氏によると、オミクロン株の占める割合は増加しているものの、想定の範囲内だという。
CDCによると、米国ではオミクロン株が新規感染者の約75パーセントを占めている。
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