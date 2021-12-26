登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211226/1315-9862311.html
インド　1月3日から15歳以上に新型コロナワクチン接種開始
インド　1月3日から15歳以上に新型コロナワクチン接種開始
インドのモディ首相は、同国は1月から15歳以上への新型コロナウイルスワクチン接種を開始すると発表した。 2021年12月26日, Sputnik 日本
2021-12-26T19:47+0900
2021-12-26T19:47+0900
新型コロナウイルス
インド
ワクチン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/17/8340159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_799d1f6c325714110a4f2f0454ce9b13.jpg
モディ首相は「15歳から18歳までの国民は1月3日からワクチン接種を受ける権利を得る。これにより学校に通う子どもたちを守ることができ、親の助けともなる」と語った。モディ首相はさらに、医療関係者や警察職員や救急隊などの最前線で働く人々を対象に1月10日から追加接種を行うと発表。60歳以上と基礎疾患をもつ国民も同様に1月10日から追加接種を受けることができる。同首相はまた、同国ではまもなく点鼻ワクチンと世界初の新型コロナDNAワクチンが登場するとも語った。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211218/who-9808768.html
インド
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/17/8340159_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6ddcf02dd7d2e2afaead2ae8beb8100.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インド, ワクチン

インド　1月3日から15歳以上に新型コロナワクチン接種開始

2021年12月26日, 19:47
© AP Photo / Anupam Nathインド　1月3日から15歳以上に新型コロナワクチン接種開始
インド　1月3日から15歳以上に新型コロナワクチン接種開始 - Sputnik 日本, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Anupam Nath
フォローする
インドのモディ首相は、同国は1月から15歳以上への新型コロナウイルスワクチン接種を開始すると発表した。
モディ首相は「15歳から18歳までの国民は1月3日からワクチン接種を受ける権利を得る。これにより学校に通う子どもたちを守ることができ、親の助けともなる」と語った。
モディ首相はさらに、医療関係者や警察職員や救急隊などの最前線で働く人々を対象に1月10日から追加接種を行うと発表。60歳以上と基礎疾患をもつ国民も同様に1月10日から追加接種を受けることができる。
世界保健機関（WHO） - Sputnik 日本, 1920, 18.12.2021
新型コロナウイルス
WHO　インドのコロナワクチン「コババックス」の緊急使用を承認
12月18日, 00:35
同首相はまた、同国ではまもなく点鼻ワクチンと世界初の新型コロナDNAワクチンが登場するとも語った。
関連ニュース
コロナ感染者の遺体2体が安置所内で15カ月も忘却　インド
インド　オミクロンの初の感染例が確認
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
19:47インド　1月3日から15歳以上に新型コロナワクチン接種開始
18:40中国　新規地球リモートセンシング衛星、軌道打上げに成功
17:30憧れの未来はすぐそこ　2021年、ロボットで見る科学の進化
16:32米EVテスラ、走行中の運転席のビデオゲーム機能を停止
16:30順位交代のフィギュア・ロシア選手権　五輪代表はこれで決定か
15:35無人機導入、米配慮で継続　安倍政権、中止を一時伝達も
14:48トルコは21世紀の希望の星＝エルドアン大統領
14:00米紙のクイズ参加者、3割超がウクライナの位置知らず
13:18ロシアは先制攻撃したことない＝露大統領府報道官
12:30ミーシナ／ガリャモフ組がロシア選手権で優勝、世界記録を上回る得点
11:54エテリ組の新人が2本の4回転ループに成功、史上初の快挙
11:19ウクライナ、2030年の冬季五輪と2028年のユース五輪招致へ
10:42復活したトルソワ選手、4本中3本の4回転に成功
10:00ソ連崩壊30年「彼らはある国で眠りに就き、別の国で目覚めた」
09:27新型コロナ感染者、フランスで１日10万人超を記録
08:54絶望的に強いワリエワ、仕上がりは中と上の中間
08:09世界で2500便が欠航、新型コロナの感染拡大で
07:2040歳を過ぎたら見逃してはならないこと　病気予防の10項目
06:16単なる老化と思ってもそれは　認知症の初期症状
05:11ニュージーランドの常習泥棒ネコ　盗品には「白い粉」も