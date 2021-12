一般的な健康上の問題　もしかしたら肝疾患？　

https://jp.sputniknews.com/20211229/9874323.html

サイトEat This, Not That が医師らを引用して報じたところによると、痛み、睡眠障害、にきび、また白目が黄色い場合は、肝疾患の症状の可能性がある。 2021年12月29日, Sputnik 日本

健康

眼科専門医のユナ・ラポポート氏は、肝疾患の最も明白な症状として黄疸を挙げた。体内にビリルビン(黄色の色素)が過剰に蓄積されることで白目が黄色くなるという。またキャリー・ラム 医学博士によると、睡眠障害や全身倦怠感は肝疾患の兆候であることが多い。酷使された肝臓は、脳内を循環する代謝物質を生成し、炎症を引き起こし、睡眠を妨げる。また肝臓は、すでになじみのある食品を突然有毒と見なし、アレルギーを引き起こす可能性があるという。関連ニュース

健康