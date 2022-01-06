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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220106/40006-9903664.html
日本 新型コロナ新規感染者数が4000人超 日本医師会「第6波に突入」
日本 新型コロナ新規感染者数が4000人超 日本医師会「第6波に突入」
日本では6日、午後5時時点で新型コロナウイルスの新規感染者が全国で4221人確認された。日本の新規感染者数が4000人を超えるのは、2021年9月18日以来。FNNプライムオンラインが報じている。 2022年1月6日, Sputnik 日本
2022-01-06T18:37+0900
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東京都では6日、新規感染者が641人確認され、先週の木曜日（2021年12月30日に確認されたのは64人）より約10倍増加した。また大阪府では505人、沖縄県では981人確認された。感染が急拡大する中、沖縄県は政府に対して「まん延防止等重点措置」の県内すべての自治体に、山口県は感染者数が急増する岩国市と和木町を対象に同措置の適用を要請した。日本医師会の中川会長は6日、感染者が急増する状況を受け、「第6波に突入した」との認識を示した。関連ニュース
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日本 新型コロナ新規感染者数が4000人超 日本医師会「第6波に突入」
2022年1月6日, 18:37 (更新: 2022年1月6日, 18:43)
日本では6日、午後5時時点で新型コロナウイルスの新規感染者が全国で4221人確認された。日本の新規感染者数が4000人を超えるのは、2021年9月18日以来。FNNプライムオンラインが報じている。
東京都では6日、新規感染者が641人確認され、先週の木曜日（2021年12月30日に確認されたのは64人）より約10倍増加した。また大阪府では505人、沖縄県では981人確認された。
感染が急拡大する中、沖縄県は政府に対して「まん延防止等重点措置」の県内すべての自治体に、山口県は感染者数が急増する岩国市と和木町を対象に同措置の適用を要請した。
日本医師会の中川会長は6日、感染者が急増する状況を受け、「第6波に突入した」
との認識を示した。