https://jp.sputniknews.com/20220106/40006-9903664.html

日本 新型コロナ新規感染者数が4000人超 日本医師会「第6波に突入」

日本 新型コロナ新規感染者数が4000人超 日本医師会「第6波に突入」

日本では6日、午後5時時点で新型コロナウイルスの新規感染者が全国で4221人確認された。日本の新規感染者数が4000人を超えるのは、2021年9月18日以来。FNNプライムオンラインが報じている。 2022年1月6日, Sputnik 日本

2022-01-06T18:37+0900

2022-01-06T18:37+0900

2022-01-06T18:43+0900

新型コロナウイルス

社会

国内

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/03/9891268_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef8e4b52219a2af86b514718368e5fbb.jpg

東京都では6日、新規感染者が641人確認され、先週の木曜日（2021年12月30日に確認されたのは64人）より約10倍増加した。また大阪府では505人、沖縄県では981人確認された。感染が急拡大する中、沖縄県は政府に対して「まん延防止等重点措置」の県内すべての自治体に、山口県は感染者数が急増する岩国市と和木町を対象に同措置の適用を要請した。日本医師会の中川会長は6日、感染者が急増する状況を受け、「第6波に突入した」との認識を示した。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220105/9894964.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

社会, 国内