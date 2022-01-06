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https://jp.sputniknews.com/20220106/9902122.html
在日米軍の外出制限を要請 林外相、米国務長官と電話会談
在日米軍の外出制限を要請 林外相、米国務長官と電話会談
林芳正外相は６日午前、ブリンケン米国務長官と電話会談し、在日米軍施設で発生した新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）問題に関し、米兵らの外出制限を含めた感染防止策の強化を要請した。 2022年1月6日, Sputnik 日本
2022-01-06T10:45+0900
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ブリンケン氏は「地域住民の健康と安全が重要だ」と応じ、可能な限りの対策に取り組む考えを示した。両氏は、北朝鮮による５日の弾道ミサイルの可能性がある飛翔体発射を含め、朝鮮半島の完全な非核化が実現するよう緊密に連携する方針を確認した。(c)KYODONEWS
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在日米軍の外出制限を要請 林外相、米国務長官と電話会談
林芳正外相は６日午前、ブリンケン米国務長官と電話会談し、在日米軍施設で発生した新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）問題に関し、米兵らの外出制限を含めた感染防止策の強化を要請した。
ブリンケン氏は「地域住民の健康と安全が重要だ」と応じ、可能な限りの対策に取り組む考えを示した。
両氏は、北朝鮮による５日の弾道ミサイルの可能性がある飛翔体発射を含め、朝鮮半島の完全な非核化が実現するよう緊密に連携する方針を確認した。