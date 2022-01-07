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外力によるカザフスタンでの暴力扇動に反対=中国外務省

外力によるカザフスタンでの暴力扇動に反対=中国外務省

7日のブリーフィングで中国外務省の汪文斌報道官は、カザフスタンで暴力を扇動し、社会不安を引き起こす外力に強く反対すると表明した。 2022年1月7日, Sputnik 日本

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同報道官は、「中国は、カザフスタン当局がテロの発生に対応し、社会的安定を維持するために多くの措置を講じているという事実を注視している。中国は、カザフスタン当局が可能な限り速やかに事態の解決を図るために実施しているあらゆる努力を支持する」と表明した。また、汪文斌報道官は、「中国は、国内のさまざまな地域で人為的に社会不安を引き起こし、暴力を扇動する外力に強く反対する」と強調した。関連ニュース

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