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インドネシアでM5.6の地震
インドネシアでM5.6の地震
インドネシア東部でマグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T08:31+0900
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地震は、協定世界時（UTC）で9日21時59分（日本時間10日6時59分）に観測された。震源地はハルマヘラ島（モルッカ諸島最大）トベロの南西30キロの地点。 震源の深さは10キロ。現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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災害・事故・事件, 地震, インドネシア

インドネシアでM5.6の地震

2022年1月10日, 08:31
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Сейсмограф регистрирует колебания на листе измерительной бумаги - Sputnik 日本, 1920, 10.01.2022
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インドネシア東部でマグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で9日21時59分（日本時間10日6時59分）に観測された
震源地はハルマヘラ島（モルッカ諸島最大）トベロの南西30キロの地点。 震源の深さは10キロ。
現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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