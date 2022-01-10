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https://jp.sputniknews.com/20220110/9916577.html
インドネシアでM5.6の地震
インドネシアでM5.6の地震
インドネシア東部でマグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T08:31+0900
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2022-01-10T08:31+0900
災害・事故・事件
地震
インドネシア
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地震は、協定世界時（UTC）で9日21時59分（日本時間10日6時59分）に観測された。震源地はハルマヘラ島（モルッカ諸島最大）トベロの南西30キロの地点。 震源の深さは10キロ。現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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災害・事故・事件, 地震, インドネシア
インドネシアでM5.6の地震
インドネシア東部でマグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で9日21時59分（日本時間10日6時59分）に観測された
。
震源地はハルマヘラ島（モルッカ諸島最大）トベロの南西30キロの地点。 震源の深さは10キロ。
現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。