https://jp.sputniknews.com/20220110/9918193.html

大人の仲間入り 日本各地で成人式

大人の仲間入り 日本各地で成人式

日本では10日、「成人の日」を迎え、各地では成人の日記念式典（成人式）が執り行われた。新型コロナ禍で迎える成人の日は今年で2度目。感染対策が徹底される中、式には振袖やスーツ姿の新成人らが集まった。 2022年1月10日, Sputnik 日本

2022-01-10T16:55+0900

2022-01-10T16:55+0900

2022-01-10T17:06+0900

マルチメディア

写真

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/9918198_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_79a1e906f4736b2c500d1485bf5b01b4.jpg

総務省が発表した推計によれば、日本国内で新年を20歳で迎えた新成人の数は120万人で、過去最少を記録した。なお、4月からは改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられる。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, マルチメディア, 写真