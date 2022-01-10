大人の仲間入り 日本各地で成人式
2022年1月10日, 16:55 (更新: 2022年1月10日, 17:06)
日本では10日、「成人の日」を迎え、各地では成人の日記念式典（成人式）が執り行われた。新型コロナ禍で迎える成人の日は今年で2度目。感染対策が徹底される中、式には振袖やスーツ姿の新成人らが集まった。
総務省が発表した推計によれば、日本国内で新年を20歳で迎えた新成人の数は120万人で、過去最少を記録した。
なお、4月からは改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられる。
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
成人式でセルフィーを撮る新成人ら（神奈川県川崎市、10日）
1/11
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
成人式でセルフィーを撮る新成人ら（神奈川県川崎市、10日）
© AP Photo / Eugene Hoshiko
成人式の後、浅草寺付近を歩く新成人ら（東京都台東区、10日）
2/11
© AP Photo / Eugene Hoshiko
成人式の後、浅草寺付近を歩く新成人ら（東京都台東区、10日）
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
成人式に振袖姿で出席する新成人（神奈川県川崎市、10日）
3/11
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
成人式に振袖姿で出席する新成人（神奈川県川崎市、10日）
© AP Photo / Eugene Hoshiko
成人式の後、振り袖姿で人力車に乗る新成人ら（東京都台東区、10日）
4/11
© AP Photo / Eugene Hoshiko
成人式の後、振り袖姿で人力車に乗る新成人ら（東京都台東区、10日）
© AP Photo / Koji Sasahara
マスクに振り袖姿で成人式に参加する新成人ら（神奈川県横浜市、10日）
5/11
© AP Photo / Koji Sasahara
マスクに振り袖姿で成人式に参加する新成人ら（神奈川県横浜市、10日）
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
成人式に振袖姿で出席する新成人（神奈川県川崎市、10日）
6/11
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
成人式に振袖姿で出席する新成人（神奈川県川崎市、10日）
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
マスクに振袖姿で成人式に参加する新成人ら（神奈川県川崎市、10日）
7/11
© AFP 2021 / Behrouz Mehri
マスクに振袖姿で成人式に参加する新成人ら（神奈川県川崎市、10日）
© AP Photo / Eugene Hoshiko
振袖姿で成人式へ向かう新成人ら（東京都渋谷区、10日）
8/11
© AP Photo / Eugene Hoshiko
振袖姿で成人式へ向かう新成人ら（東京都渋谷区、10日）
© AP Photo / Koji Sasahara
マスクに振袖姿で成人式に参加する新成人ら（神奈川県横浜市、10日）
9/11
© AP Photo / Koji Sasahara
マスクに振袖姿で成人式に参加する新成人ら（神奈川県横浜市、10日）
© AP Photo / Eugene Hoshiko
振袖姿で成人式へ向かう新成人ら（東京都渋谷区、10日）
10/11
© AP Photo / Eugene Hoshiko
振袖姿で成人式へ向かう新成人ら（東京都渋谷区、10日）
© AP Photo / Eugene Hoshiko
成人式でセルフィーを撮る新成人ら（東京都渋谷区、10日）
11/11
© AP Photo / Eugene Hoshiko
成人式でセルフィーを撮る新成人ら（東京都渋谷区、10日）