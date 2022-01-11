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北朝鮮が弾道ミサイルの発射か　日本政府が発表
https://jp.sputniknews.com/20220111/9924210.html
北朝鮮が弾道ミサイルの発射か　日本政府が発表
北朝鮮が弾道ミサイルの発射か　日本政府が発表
日本政府は11日午前7時35分に、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。 2022年1月11日, Sputnik 日本
2022-01-11T07:50+0900
2022-01-11T08:08+0900
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政府は緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっているという。北朝鮮によるミサイルの発射は1月5日以来。朝鮮中央通信は6日、北朝鮮が5日に極超音速ミサイルの試験発射を実施したと報じた。ミサイルは700キロメートル飛行し、「標的に誤差なく命中した。」聯合ニュースによると、韓国軍当局は北朝鮮が未詳の飛翔体を発射したと発表した。関連ニュース
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北朝鮮が弾道ミサイルの発射か　日本政府が発表

2022年1月11日, 07:50 (更新: 2022年1月11日, 08:08)
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北朝鮮 - Sputnik 日本, 1920, 11.01.2022
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日本政府は11日午前7時35分に、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。
政府は緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっているという。
北朝鮮によるミサイルの発射は1月5日以来。朝鮮中央通信は6日、北朝鮮が5日に極超音速ミサイルの試験発射を実施したと報じた。ミサイルは700キロメートル飛行し、「標的に誤差なく命中した。」
国連安保理 - Sputnik 日本, 1920, 07.01.2022
北朝鮮ミサイル発射　米・英・仏などが国連安保理会合を要請
1月7日, 11:15
聯合ニュースによると、韓国軍当局は北朝鮮が未詳の飛翔体を発射したと発表した。
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