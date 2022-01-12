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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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中国 　河南省安陽で84人の オミクロン感染 市民500万人が原則外出禁止
中国 　河南省安陽で84人の オミクロン感染 市民500万人が原則外出禁止
NHKが新華社通信の報道を引用して報じたところによれば、中国河南省安陽で1月8日から11日朝までに84人の感染が確認されたことを受けて、地元当局は10日から500万人余りの市民に対して、原則として外出を禁止する措置をとった。84人の感染者の中には複数のオミクロン株の感染者が含まれている。 2022年1月12日, Sputnik 日本
2022-01-12T04:30+0900
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新型コロナウイルス
中国
新型コロナウイルスの新たな変異種
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NHKの報道によれば、中国では、首都北京に隣接する天津でもオミクロン株の市中感染が確認された。このほか、内陸部の陝西省西安でも新型コロナのデルタ株の感染が広がり、およそ1300万人の市民が20日間にわたって外出を厳しく制限されている。関連ニュース
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中国 　河南省安陽で84人の オミクロン感染 市民500万人が原則外出禁止

2022年1月12日, 04:30
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中国 　河南省安陽で84人の オミクロン感染 市民500万人が原則外出禁止 - Sputnik 日本, 1920, 12.01.2022
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NHKが新華社通信の報道を引用して報じたところによれば、中国河南省安陽で1月8日から11日朝までに84人の感染が確認されたことを受けて、地元当局は10日から500万人余りの市民に対して、原則として外出を禁止する措置をとった。84人の感染者の中には複数のオミクロン株の感染者が含まれている。
NHKの報道によれば、中国では、首都北京に隣接する天津でもオミクロン株の市中感染が確認された。このほか、内陸部の陝西省西安でも新型コロナのデルタ株の感染が広がり、およそ1300万人の市民が20日間にわたって外出を厳しく制限されている。
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